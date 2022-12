La inesperada ausencia de Ángel de Brito en LAM: el motivo y quién lo reemplazó

Los televidentes de LAM (América TV) se sorprendieron este lunes con la ausencia de Ángel de Brito al frente del programa de chimentos. Fue Yanina Latorre, quien una vez más, ocupó su lugar.

"Buenas noches, bienvenidos a LAM. Hoy sin Ángel, con Yanina conductora y todas mis angelitas que me van a ayudar", expresó la panelista al comienzo del programa.

Sobre los motivos de su faltazo, el propio conductor comunicó en la mañana de este lunes que se tomaba unas vacaciones. Hasta el momento, no se sabe el destino elegido; sin embargo, subió a sus historias de Instagram una foto con un emoji de la bandera de Panamá.

Con respecto a la conducción, la mujer de Diego Latorre no aclaró si irán rotando la conducción entre las angelitas o seguirá ella.

Yanina, una vez más como conductora de LAM.

Recordemos que De Brito volvió a ser noticia en los últimos días al meterse nuevamente en la vida privada de Jorge Rial. El conductor contó detalles inéditos de la separación del hombre de Intrusos y Loli Antoniale. En este sentido, se refirió a las maniobras del periodista para cerrarle todas las puertas a la modelo para futuros trabajos en el país.

"Entró al programa de novia, se separaron en el medio y se volvió tema; él estaba odiado. Una vez Rial llamó a Tinelli para que la echara del Bailando. Sí, hizo eso. Y Marcelo le dijo que no, que era un concurso y que él no decidía. Entonces no le hizo caso", expresó Ángel.