Wanda Nara y Mauro Icardi mostraron increíbles fotos en medio de su nuevo divorcio

Wanda Nara y Mauro Icardi están en el ojo de la tormenta por su escandalosa separación. Y es que, mientras la empresaria asegura que ya no están juntos, el jugador lo niega. Cabe recordar que hace algunos meses, el deportista rompió el silencio con un polémico vivo en su Instagram.

"Estaba tan aburrido, se hablaron tantas cosas que tengo que salir a aclarar. Es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible", comenzó Icardi.

Y continuó: "No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos. Se creó un ambiente raro después de lo que pasó el año pasado. No voy a aclarar, la gente que lo tiene que saber lo sabe, Wanda en primer lugar".

"Después hubo un perdón, no sé si sincero o no sincero, pasaron muchas cosas en el medio y la semana que viene vendrá, hablaremos, intentaremos solucionarlo para bien o para mal. No estamos divorciados, las cosas se hablan en persona, no poniendo mensajitos. El año pasado lo hizo y era mentira, estuvimos todo un año juntos", reveló Mauro.

Eso no fue todo porque contó: "Los nenes están grandes, ven las noticias, ven las redes sociales. Ellos me preguntan y les digo la verdad de todo. Somos personajes públicos, famosos, siempre somos noticia. Me gustaría que fuera por otra cosa, pero hoy en día no es así".

"Fui a hablar, estuve en mi casa en el Chateau. Es mentira que no me dejaron entrar. Estuvimos juntos toda la noche y el domingo al mediodía me volví porque tenía entrenamiento. Tenía unos días libres y pasé un fin de semana con Wanda. La verdad que sí. De una sola cosa. Ya la sabe todo el mundo y es lo único que me arrepiento", expresó.

Ahora bien, hace algunas horas, Mauro Icardi llegó a la Argentina para reencontrarse con Wanda Nara en medio de su divorcio. El jugador vino con sus hijas y los de Maxi López. Sin embargo, todo parece estar bien con la blonda ya que hace horas, compartieron fotos donde dejaron ver que desayunaron juntos y en familia.