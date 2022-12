Una mujer denunció a Axl Rose por un insólito hecho ocurrido en un show de Guns ‘N Roses

Guns N’ Roses se encuentra en plena gira mundial. Sus seguidores celebran el despliegue en sus shows que rondan las tres horas y en los que repasan sus grandes éxitos. Sin embargo, la experiencia fue muy distinta para una fan que aseguró que fue lastimada en medio del recital luego que Axl Rose lanzara su micrófono al público.

Según relató Rebecca Howe a varios medios australianos, terminó con el tabique fracturado. "Ni siquiera estaba justo al frente del escenario, y era la última canción, ‘Paradise City’“, relató la mujer. "Entonces, Axl Rose hizo una reverencia y arrojó su micrófono a la multitud. Inmediatamente, sentí un golpe justo en el puente de mi nariz", agregó.

El portal Adelaide Now publicó un video captado por alguien del público en el que se ve a Howe caer al piso. "Lo primero que pensé fue: ‘Oh, Dios mío, mi cara está hundida’, Qué hubiese pasado si el golpe se hubiese dado solo un par de centímetros hacia la derecha o hacia la izquierda? Pude haber perdido un ojo... ¿Y si me pegaba en la boca y perdía mis dientes? Si hubiese tenido la cabeza girada y me golpeaba en la sien, podría haberme matado", reflexionó.

Recordemos que hace menos de dos meses, Guns N’ Roses volvió a pisar los escenarios de Buenos Aires en el marco de su gira South American Tour 2022 e inmediatamente después continuó su recorrido por Australia, desde donde su vocalista hizo un peculiar pedido a sus fans a través de las redes sociales por algo que ocurrió en uno de los recitales.

"Hubo varios drones en esta etapa de la gira. Anoche fue, probablemente, la más invasiva. Fue una distracción y, obviamente, alguien pensó que estaba bien acercarse tanto al escenario y hacerlo una y otra vez durante el recital", manifestó el cantante a través de su cuenta oficial de Twitter.

"No estamos acostumbrados a ello. Pero tampoco tiene mucho sentido. La gente estaba enojada. Mientras, vos tratás de mantener la concentración en el show y hacer tu trabajo para darles a los fans el mejor show que podés", concluyó.