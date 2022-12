La contundente respuesta de Carmen Barbieri cuando le preguntaron por Jorge Rial: "No es una persona que..."

Carmen Barbieri se sentó en el estudio de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, y decidió hablar a corazón abierto y más sincera que nunca, sobre todo al referirse a sus sentimientos por Jorge Rial.



Sucede que la capocómica cometió un tremendo sincericidio al responder una pregunta sobre el histórico conductor de Intrusos. Justamente sobre él, la conductora no tuvo pelos en la lengua para decir lo que verdaderamente piensa sobre Rial.



En ese contexto, y fiel a su estilo, Carmen Barbieri no esquivó ninguna de las preguntas de Ángel de Brito, quien, con mucha habilidad, supo sobre qué famosos preguntarle a la ex vedette.



“Decime la verdad, ¿qué pensás de Jorge Rial?”, le preguntó Ángel de Brito, el conductor de LAM, a Carmen Barbieri, quien no anduvo con vueltas al momento de responder con absoluta sinceridad.



“No es una persona que me caiga bien. Nunca me cayó bien. Tuvimos momentos de hablar bien”, expresó sin rodeos Carmen Barbieri sobre lo que piensa y siente por el ex conductor de Intrusos.



“¿Te echó de este canal?”, le repreguntó Ángel. “No es que me echó, pero me abrió las puertas. Quizás, yo dije algo cuando no tenía noción de lo importante que era el rating para las cabezas de los programas”, explicó la capocómica.





“Tal vez no entendía qué importante es el rating. Entonces, invité a Luis Ventura y a Marcela Coronel (por aquel entonces, compañeros de Rial) a mi programa y les pregunté: ‘Chicos, ¿sangran por la herida porque Viviana Canosa les está ganando por 3 puntos?’”, comentó Carmen.



“Y cuando volví a mi camarín, todo el mundo me decía: ‘Ay, lo que te va a pasar’. Y de a poquito, primero me sacaron el camarín, después me mandaron a trabajar a La Plata. Y ahí dije: ‘Me voy’. Lo hizo bien (Rial), no me echó, pero me invitó a irme”, concluyó.