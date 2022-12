Cuál fue el lujoso regalo que Wanda Nara le hizo a Kennys Palacios por su cumpleaños

Wanda Nara sin lugar a dudas tiene una gran relación con Kennys Palacios. Y es que, no solo es su estilista, sino que también es su mejor amigo. En más de una ocasión, él salió a defender a la empresaria por todos los escándalos que protagonizó durante el año por sus relaciones.

De hecho, hace un tiempo, Kennys rompió el silencio y contó detalles de su vida íntima: "Estoy de novio hace 8 años, pero a distancia. Mi pareja vive en Buenos Aires, trabaja allá, tiene una cervecería. Estuvimos acá, nos fuimos a Roma, paseamos mucho pero por ahora sin convivencia. Nos llevamos muy bien así, en casas separadas. Pienso que el amor a distancia es lo mejor".

Y habló de la muerte de su padre: "Fue muy difícil la verdad. Fue en plena pandemia. No sabemos cómo se contagió. Él llamó a mi hermana, ella lo llevó al hospital y así como lo dejó en la puerta nunca más lo vimos. Fue un año duro, sobre todo para mi hermana que lo sigue sufriendo".

Eso no fue todo porque también habló de su carrera: "Tuve la posibilidad de trabajar con muchísimas figuras de Argentina. Me acuerdo que fui a laburar a Punta del Este y Estefi Novillo tuvo la amabilidad de aconsejarme y acompañarme y pude hacerlo yo y fue re lindo".

"Con Wan tenemos una amistad de muchos años, más allá de lo laboral. Ella estaba en Gran Hermano en Italia y vine con eso y la ayudo con lo del maquillaje, estoy feliz de poder acompañarla y crecer a su lado. Acá en París, además, estoy tratando de armarme un camino, conociendo gente y ver qué me va deparando el futuro", reveló.

Fue entonces que contó: "Es complicado y competitivo. Por suerte yo apenas empecé estaba en una peluquería, donde era el más joven y entonces no tuve esa rivalidad, al contrario. Me acuerdo de Marisa, Ofelia, Julia que me enseñó a hacer trenzas, brushing".

Ahora bien, Kennys siempre estuvo presente en la vida de Wanda Nara y por eso la blonda decidió sorprenderlo en el día de su cumpleaños con un gran regalo. La empresaria le regaló una camioneta Jeep a su mejor amigo y mostró su reacción. El estilista se mostró muy emocionado.