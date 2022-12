Caída sin fin: cómo le fue a Juana Viale en el rating contra La Peña de Morfi

Juana Viale se convirtió en una de las figuras de la televisión argentina. Y es que, la joven actriz se quedó con uno de los horarios de su abuela y tiene su propio programa pero con el mismo formato. Sin embargo, no la está pasando nada bien en cuestión de números.

Y es que, Juana compite contra La Peña de Morfi y siempre termina detrás del canal de las tres pelotas. Si bien el Mundial perjudico a Jey Mammón como a Viale, el conductor sigue por delante. Ahora bien, hace algunas horas se conocieron los números del día de hoy y todo sigue igual.

Según revelaron, La Peña de Morfi hizo un pico de 6 puntos, mientras que Juana quedó en 3. Cabe recordar que Juana Viale contó que su programa se volvió súper importante para ella. De hecho, el año pasado cuando le tocó despedirse, se mostró muy emocionada.

De hecho, hasta leyó en vivo una carta que recibió: "La verdad que es increíble la cantidad de personalidades que pasaron por acá, pensé que había tenido como 60 vidas. Ya lloro sin saber qué es. Dice así: Juana, hace dos años fuimos en busca de ayuda ante el flagelo que aún hoy sigue".

"El programa debía seguir, era la voluntad de tu abuela, encontramos tu ayuda y hoy tenemos una conductora en constante evolución y protagonismo. Tu crecimiento nos llena de orgullo y es merecido. Te amamos y donde sea estaremos juntos siempre, Nacho, Diego y todo Story Lab", agregó.

Fue entonces que se mostró agradecida: "Gracias. Yo lo que quiero decir es que uno es un protagonista o un participante más. Sin mis invitados, sin mi producción, sin lo que es Jime cocina, mi equipo de producción, Kary, los técnicos, los cámaras, la gente con más trayectoria que me enseña a hacer esto, yo caí acá como dicen, por arte de magia, yo estoy eternamente agradecida".

"Respeto a todo el mundo, respeto que vengan acá y puedan decir lo que quieran. Soy una agradecida de la vida y termina este ciclo hermoso, que me dio mucho. No sé qué va a pasar el año que viene, tampoco me interesa, porque el destino me lo va a hacer saber, y solamente palabras de amor y agradecimiento. Brindo por todos mis invitados, siempre", cerró.