Amalia Granata fulminó a Ángela Lerena por su trabajo en el Mundial: "Se hace la..."

Amalia Granata hace algunas horas disparó fuerte contra Ángela Lerena, comentarista de la TV Pública. Fue en el programa Polino Auténtico donde la diputada lanzó: "Esta chica Lerena, siempre dice que defiende los derechos de las mujeres, los derechos humanos ¡Y ahora desconoce todo!".

"Todos los ‘K’ siempre se embanderaron con la defensa de los derechos humanos, pero no les escuché decir nada de todos los obreros que murieron en la construcción de los estadios de Qatar ¡son miles y está documentado! Muchos eran de Nepal y Lerena parece que también desconoce la situación de las mujeres ¡nada dice!", agregó.

Sin embargo, no recibió respuestas del otro lado. Cabe recordar que hace algunas semanas, Amalia Granata reveló el pésimo momento que vivió con su hijo Rocco: "Hace un mes que estoy sin empleada. Limpio toda la casa, hago de comer, cuido los pibes, voy a Santa Fe. Me estoy volviendo loca. Un llamado a la solidaridad".

"Si hay alguien... necesito una empleada. Mi vida depende de ellas. Una de las últimas fue que este pibe quiso tirar a la niñera a la pileta. Primero tiró una bicicleta, después intentó tirar a la chica que no sabía nadar. Le agarró un ataque de pánico, me llamó y me dijo 'señora, yo me voy", agregó.

Y continuó indignada: "Y le digo 'pero querida, yo estoy en la radio no podés dejar al pibe solo'. 'Me voy, me voy, me voy'. Y estaba el pintor y le digo '¿me podés cuidar al pibe? porque esta chica se quiere ir'. Se fue porque él (Rocco) la quería empujar y ella no sabía nadar".

"Le agarró un ataque de pánico. También me pasó que Uma hizo una fiesta clandestina cuando me fui de vacaciones a Miami. No me paraban de llamar. ¿Se acuerdan que a mitad de año casi me muero en el quirófano? Fue un pico de estrés que medio mientras me operaban", expresó.

"Chicos, se me prende fuego el cuerpo. Creo que es la menopausia. El otro día estabamos cenando en familia, mi marido me miró y vio que me saqué el pijama, me fui corriendo y me tiré a la pileta. Me moria. Estaba cenando con mi marido y le dije 'disculpame' y me tiré", reveló.