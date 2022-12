Por qué el novio de Camila Homs la dejó en medio del escándalo con De Paul y Tini

Definitivamente los últimos días vienen siendo bastante complicados para Camila Homs. La modelo quedó en el ojo de la tormenta después de la denuncia penal de su ex Rodrigo de Paul por amenazas y hostigamiento, pero los problemas no solamente quedaron en eso y ahora tuvo conflictos con su actual pareja: Charly Benvenuto.

Estas horas fueron un verdadero escándalo dentro de la vida de Homs, que además de estas acciones legales que le quiso inicial de Paul se suma el hackeo a su cuenta de Twitter, crudos mensajes hacia Tini Stoessel por Instagram y recientemente chispazos con quien era su novio.

Según informaron este viernes en LAM, Camila se separó del empresario Benvenuto en medio de todo este escándalo, sumando un nuevo dolor de cabeza y como parte de esta tormenta mediática que está debilitando su imagen. Así, agregó un nuevo problema a su actualidad.

Desde el panel del ciclo de América TV informaron que no se conocían los motivos de la separación y distanciamiento entre Homs y Charly, pero la reflexión que hicieron fue que "cuando estás sin cerrar cosas es muy difícil construir cosas nuevas".

Sin embargo Matías, el movilero del programa, que estaba en Aeroparque por otro tema, sumó más datos a la causa y disparó: "Sí que hay un motivo: Charly está podrido".

Luego siguió ampliando información respecto a la postura del empresario para con la modelo. “Le explotó la térmica a Charly. Se cansó de Rodrigo De Paul, Se cansó de ese dedito que subió Camila (un fuck you que Camila le dedicó indirectamente a De Paul en sus stories de Instagram). Se pudrió de que Camila siga enamorada de Rodrigo”, sentenció.

Charly Benvenuto se habría cansado de diferentes actitudes de Cami Homs.

La versión de crisis entre Homs y su pareja es un tema que se instaló desde hace semanas en los medios, aunque lo cierto es que la influencer desestimó aquellos rumores, bajándole el tono a todo esto y planteándolo como diferencias normales dentro de una relación.

"Estoy muy bien (con Charly), me acompaña un montón, es re buena persona. Estoy disfrutando el momento, dejando que todo fluya y pasándola bien. Como toda pareja tiene altos y bajos. No te voy a mentir: no todo es perfecto ni color de rosa. Pero estamos bien y eso es lo importante", dijo. Al parecer, de aquellos dichos a ahora todo cambió bastante.