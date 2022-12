¡No para! Cuánto midió La noche de los ex de Gran Hermano

Cuando más lo necesitaba, Gran Hermano logró darle un giro fuerte a los números de audiencia y logró de un momento a otro recuperar parte de la enorme audiencia que logró desde sus inicios. Los cambios, polémicas y decisiones a partir del reglamento sacudieron fuertemente la casa, y eso se vio también impactado en el rating.

En este orden, 'La noche de los ex' de Gran Hermano volvió a tener buenos números y se recompone a programas anteriores. Arrancó con el piso de 10,8 puntos que le dejó Telefe Noticias, para luego llegar a una marca máxima de 15,1 puntos liderando la franja. Sin dudas, más que aprobado.

Desde que regresó a la pantalla chica, Gran Hermano mostró ser ampliamente el plato fuerte del año y arrasar en cuanto a números. El padre de los realities tuvo un debut colosal, siendo lo más visto de este 2022 (a excepción del Mundial de Qatar) y con 21.5 puntos de audiencia y 65,23% de share.

No era ni es una tarea sencilla sostener al público expectante, ya que la espuma de aquel grandísimo estreno podía bajar de un momento a otro si no existiera un gancho constante, sin embargo la gente demuestra seguir fiel al programa.

Además de estos números que marca la conocida medición de la audiencia televisiva, Gran Hermano tiene otra fortaleza clave en esta edición: las redes sociales. Según el relevamiento semanal de Kantar Ibope, el programa es lo más comentado en Twitter con 41,8 millones de impresiones.

Más allá de las galas de nominación y expulsión, los restantes días de la semana hay mucho más de Gran Hermano en el prime time y a diario se emite el programa de debate que también conduce Santiago del Moro.

Roberto Funes Ugarte al frente del ciclo La noche de los ex.

Sin embargo, una de las herramientas que incluyó la producción para esta edición fue 'La noche de los ex', programa que se emite todos los viernes (21:45 horas) bajo la conducción de Robertito Funes Ugarte. Este es un especial en el que varios ex participantes de ediciones anteriores analizan lo que sucede hoy por hoy dentro de la casa.