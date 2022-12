La grave denuncia contra Roberto Edgar Volcán de un integrante de la banda

Décadas compartidas, miles y miles de kilómetros de ruta e innumerables momentos sobre las tablas. Agustín Almirón juntó valor para contar su verdad sobre la relación que se rompió con Roberto Edgar Volcán, que incluye una deficiencia en los compromisos laborales.

Este músico que caminó junto al líder de Grupo Volcán durante 26 años se apersonó en el estudio de Nosotros a la mañana, el ciclo de Pollo Álvarez que ahora conduce temporalmente Leo Montero, con la intención de narrar su historia de este quiebre.

En cuanto a las características de este presente, de estas dificultades con Edgar, el músico describió: "Hubo muchas discusiones en estos últimos meses, es como que cambió todo. Fueron 26 años de una manera y estos últimos meses, fue otra persona conmigo".

A la hora de describir el momento conclusivo, en el que se terminó por disolver el lazo, Almirón expresó: "Nos juntamos, charlamos, nos sentamos en un bar, todo, pero la salida que él me quería dar, era una salida que, para mí, no correspondía, estaba lejos".

Así, el exintegrante de la banda se lanzó a exteriorizar la verdadera razón, que se remite a una discrepancia en lo económico. "Tiene que ver con la plata porque tengo tres hijos, gastos. Los códigos se fueron lejos”, sostuvo y añadió un resumen: “Si bien no me echó, hizo lo imposible para que me vaya con actitudes, con bajarme la plata mía a la mitad, aun siendo socios desde hace seis años".

Motorizado en su deseo de solicitar lo que considera justo, Agustín admitió que ya envió una misiva legal y explicó sobre el contenido: "En la carta documento le pido ponernos al día con esto: yo me quedé sin trabajo, fueron muchos años que yo me dediqué a Volcán. Me puse la camiseta de lo que es web, redes, show, ensayos, todo para Volcán durante 26 años”.

En lo relacionado con las modificaciones que detectó en el comportamiento de Roberto en la consideración para con él, Almirón aseveró: “Cambió en el show, ya no me nombraba, no decía que era mi socio. En los shows se nombraba como solista".