A Morena Rial le preguntaron si estaba de novia con el "feo" de su abogado: su tremenda respuesta

En una reciente interacción con sus seguidores de Instagram, Morena Rial respondió picantes preguntas de sus seguidores, quienes tuvieron disponible el sticker de preguntas de la red social.



Entre una de las más destacadas de las consultas, uno de los usuarios quiso saber si Morena está de novia con el “feo” de su abogado, en referencia al doctor Alejandro Cipolla, quien la representa desde hace años.



La hija de Jorge Rial aclaró más de una vez que con Cipolla son sólo amigos. En esta oportunidad, además de contar qué relación los une, lo defendió del comentario despectivo y desubicado.





“Mi chiqui es el mejor del mundo. Agradezco que me dejen de inventar boludeces. Y no es feo”, respondió, tajante, Morena Rial, claramente enojada por la forma en la que se refirieron a su abogado y amigo.



A principios de julio, Morena Rial perdió un embarazo, fruto de su relación con El Maxi Bertorello. Al poco tiempo, la pareja terminó confirmando su separación, tal vez luego de no haber podido superar aquella circunstancia.



En ese contexto, Morena había bromeado sobre su actual estado civil. “Estoy soltera. Hace un tiempito ya, hace un tiempito largo”, comentó la hija de Jorge Rial que tuvo un 2022 con bastantes polémicas.





Sin embargo, el tiempo pasó y Morena está nuevamente de novia: sí, la hija del prestigioso conductor de televisión y radio comenzó una relación con el futbolista cordobés Gonzalo Cabral, amigo de su ex y padre de su hijo, Facundo Ambrosioni.



Al ser consultado sobre su relación con Morena, Gonzalo Cabral contó: “Hace poquito que estamos”. Al mismo tiempo que reveló que se conocieron cuando ella llegó a la provincia de Córdoba.