Cómo se viste Antonela Roccuzzo de entrecasa en Rosario: las fotos

Hace unos días, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo recibieron en su casa de Rosario a sus amigos Luis Suárez y Sofía Balbi. En la foto entre los cuatro, llamó mucho la atención el look de los anfitriones.



Sucede que el capitán de la Scaloneta, que al parecer sigue manija con el Mundial, generó delirio entre los fanáticos, ya que se lo pudo ver entrecasa vestido con indumentaria de la Selección.



Sin embargo, no fue sólo su look el que sorprendió, sino también el de su mujer, Antonela Roccuzzo, quien desde hace un tiempo viene marcando tendencia entre sus seguidoras de Instagram.

Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram.



Sin duda que después de la obtención de la Copa del Mundo por parte de Leo Messi, muchos ojos comenzaron a posarse sobre Antonela, quien se mostró siempre muy casual para vestirse en cada partido.



La esposa del capitán argentino tenía su cábala y siempre llevaba jeans con la camiseta violeta de la Selección y unas zapatillas Louis Vuitton blancas y rosas, que le quedaban muy fashion. Al parecer, Antonela tiene devoción por la marca fas fashion, por lo que es habitual verla con looks completos.



Ahora, instalada en Rosario antes de viajar junto a Messi a París, Antonela disfruta de los últimos días en Rosario, en donde recibieron a sus amigos Lucho Suárez y su esposa Sofía Balbi. En la foto, se pudo ver a Antonela con su outfit de entrecasa, llevando un short de jean con detalle cuto ut y un top verde.

Antonela y Messi de entrecasa, recibiendo a Luis Suárez y a Sofía Balbi. Foto: Instagram.



Antonela tiene su propio estilo y ya es habitual que muchas de sus seguidoras le presten atención a las tendencias que va marcando. De hecho, se hicieron virales muchas imágenes para conocer el look que estaba luciendo.



La esposa de Leo Messi se convirtió en una influencer internacional, habitué de las primeras filas de los mejores desfiles. Louis Vuitton, Roger Vivier, Dior, no hay firma que no la busque desde hace un tiempo largo.