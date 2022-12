El motivo por el que Lionel Messi faltó al casamiento de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

Este martes, Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni tuvieron su fiesta de casamiento en medio en medio de un entorno íntimo. El futbolista y la modelo fueron agasajados por varias celebridades. Si bien algunos jugadores de la Selección argentina no pudieron estar presentes debido a que ya no se encuentran en el país, uno que sí se encuentra todavía en suelo argentino es Lionel Messi. Sin embargo, el ídolo del fútbol no asistió al evento por un especial motivo.

La fiesta comenzó en horas de la tarde del martes en el salón Haras El Dok, en Exaltación de la Cruz, y allí Nicolás Tagliafico comentó ante algunos medios presentes que recibió saludos de sus compañeros del equipo nacional, varios de los cuales ya se reincorporaron a los equipos europeos de los que forman parte.

El esposo de Caro Calvagni tendrá que volver a Francia para reincorporarse al Olimpique de Lyon, razón por la cual la pareja quedará sin luna de miel. sin luna de miel. En su intercambio con la prensa Tagliafico confesó que en este significativo evento estuvo tan nervioso como cuando marcó a Kylian Mbappé en el Mundial de Qatar.

Entre los ausentes a la fiesta de casamiento de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni se destacan Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Nahuel Molina, Papu Gómez, Franco Armani, Juan Foyth, Gerónimo Rulli y Guido Rodríguez.

Todos los jugadores mencionados no pudieron asistir a la fiesta de su compañero de la Selección argentina por haber tenido que volver a sus actividades en los clubes europeos que los tienen como figuras. En tanto que Lionel Messi sigue en Argentina, pero tampoco fue parte de la celebración de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni.

El motivo por que Messi faltó al festejo tiene que ver con el cumpleaños de 15 de su sobrina, que se celebra en la misma fecha en Rosario, y con la actuación especial de Los Palmeras. Al mismo evento también estuvo invitado Ángel Di María.

Otro jugador que faltó al casamiento de Tagliafico y Calvagni fue Leandro Paredes, ya que estuvo en el lanzamiento a la política de Boca de Juan Román Riquelme.

Por otro lado, trascendió que Lionel Messi retomará sus entrenamientos en el PSG entre el 2 y el 3 de enero, tal como lo confirmó el entrenador Christophe Galtier.