Revelan cómo era el Duki cuando trabajaba como empleado de una farmacia

Hoy en día el Duki es uno de los músicos argentinos más influyentes. Sin embargo, no todo es color de rosas en su camino, ya que debió trabajar mucho para llegar a ser lo que es hoy. Tan es así, que en sus inicios trabajó en una farmacia. Ahora, contó cómo fue aquella experiencia y en qué se gastó su primer sueldo.

A sus 26 años, el Duki logró meterse en el corazón de la gente con su música. Es que es reconocido a nivel internacional por su buena labor musical y querido por su forma de ser. Además, se sabe su historia de superación y lucha hasta llegar a donde está hoy.

En su vida ha tenido problemas a la hora de sentarse a estudiar. Tan es así que repitió 2do año una vez y dos veces 4to. Esto produjo que optase por dejar de lado la escuela secundaria y comenzar a enfocarse en la música. Decisión que no le gustó para nada a su madre.

“Una vez estábamos cenando y en chiste dijeron que yo iba a ser el último en irme de casa, porque yo no había terminado el secundario, nada. Mi hermano egresado del Colegio Nacional; mi hermana nunca se llevó una materia... me mojaron la oreja. Yo me enojé, me fui, no volví”, contó en Filo News sobre cómo se burlaban de él.

El hecho de no ser un gran alumno le produjo que deba trabajar desde muy chico para poder tener sus cosas. Entre sus primeros trabajos le tocó ser asistente en una farmacia.

Luego de trabajar todo el mes allí llegó el momento más deseado para un empleado: cobrar el sueldo. Una vez que tuvo la plata en la mano, Duki ya sabía muy bien qué es lo que iba a hacer con ese dinero.

Según comentó él mismo, lo primero que hizo con la plata fue ir a comprarse una campera del AC Milan, equipo de fútbol italiano. Con esta misma se lo ha visto en varias oportunidades, sobre todo cuando era parte del Quinto Escalón.

Si bien fueron varios los trabajos que tuvo el trapero, con este de empleado en una farmacia pudo comprarse la campera que tanto deseó durante años.