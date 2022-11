Bizarrap y Duki lanzaron la Session #50 y explotaron las reproducciones

Luego de haber conquistado el puesto número uno a nivel global, el productor musical Bizarrap estrenó esta noche la "BZRP Music Session #50" junto a Duki, el rapero que acaba de coronar su paso histórico por el Estadio de Vélez Sarsfield con cuatro funciones ante más de 200 mil personas.



Los dos máximos referentes de la escena argentina en el mundo, quienes ya habían colaborado anteriormente en “Malbec”, “Sin Frenos” junto a Eladio Carrión y “YaMeFui” con Nicki Nicole, sumaron el aporte de una orquesta de ochenta músicos para celebrar esta nueva alianza.

En las primeras dos horas en YouTube, la sesión 50 acumuló cerca de 5 millones de reproducciones, por lo que se espera que sea un nuevo éxito de Bizarrap a nivel global como los fue la sesión que realizó con el español Quevedo.



Con una letra autoreferencial y un homenaje al Quinto Escalón, Duki canta sobre sus comienzos en las batallas del freestyle y el salto de las plazas a los estudios de grabación y los escenarios: “Te hablo de los otros, porque no fui yo solo. Un ‘sharau’ para Modo Diablo. Al YSY y al Neo sepan que los quiero, pienso en ustedes a diario”, le dedicó a sus viejos compañeros en aquellas primeras giras nacionales de trap.



“Pasé por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario / Al final no caí, me volví más fuerte para sorpresa de varios / Mi vida parece muy fácil para los ojos de un extraño / Pero las presiones se vuelven más grande' y los miedos toman más tamaño / Una carrera que mantuve con altibajos más de cinco años / Empezamos tocando para treinta personas y ahora te llenamos el estadio”, reza en otra de las estrofas.



La confirmación de una BZRP. Session juntos llegó en la primera noche de Duki en Vélez cuando Bizarrap tomó el escenario para acompañarlo sobre el final: tal como habían hecho con “YaMeFui”, entregada como promesa cumplida por la Copa América conquistada por la Selección, ahora redoblaban la apuesta ante la llegada del Mundial en Qatar.