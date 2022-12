El mundialista Ángel Correa reveló cuál será el nombre de su hija y le lanzó un guiño a Messi

Ganar el Mundial llenó de alegría el país. Como si fuera poco, una locura se desató cuando la Seleccion argentina llegó al país y recorrió la Ciudad de Buenos Aires para celebrar con los hinchas. Y es que, el micro que llevaba a La Scaloneta no podía avanzar por la cantidad de gente.

Ahora bien, los jugadores siguen de festejo en sus casas y cada día sorprenden con los gestos. Fue Ángel Correa quien en las últimas horas compartió una foto de la ecografía de su bebé y sorprendió con el nombre que llevará la pequeña. De hecho, fue la esposa del deportista quien lo reveló.

Y es que, la pareja le pondrá "Lía" a la bebé en honor a Lionel Messi. Cabe recordar que el capitán habló tras ganar el Mundial: "Una locura, se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Mirá lo que es, es hermoso. La deseaba muchísimo. Dios me la iba a regalar, presentía que era esta, sufrimos un montón pero lo conseguimos".

"No veo la hora de estar en Argentina para ver la locura que va a ser eso. Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Gracias a Dios me dio todas. Cerrar ya casi mi carrera de esta manera, es impresionante. Después de esto, qué va a haber", agregó.

Y continuó: "Pude conseguir la Copa América, Mundial… Se me dio casi al final. Me encanta el fútbol, lo que hago. Disfruto estar en la Selección, el grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo. Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá".

Como si fuera poco, Messi compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales y se mostró súper emocionado: "CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron con nosotros".

"Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!", finalizó.