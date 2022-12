El look mamá Noel de Natalia Oreiro que se lleno de felicitaciones

Luego de lo que fue un año movido y de impactantes looks en “¿Quién es la Máscara?”, Natalia Oreiro sorprendió y dejó impactados a sus seguidores de Instagram con un look Navideño: la conductora se vistió de una Mamá Noel muy sexy.



El outfit elegido por la conductora se destaca por tener un pronunciado escote. Además, se puede observar una gran capa y las transparencias otorgan muchísima sensualidad al original look de Natalia.



La cantante y actriz uruguaya se mostró, además, muy feliz bailando los villancicos, pero en una muy especial versión rockera. Para su video publicado en redes sociales, eligió la canción de Noche de Paz, de Sumo.



Anteriormente, Oreiro ya había sorprendido con un drástico cambio de look. “Y un día nos cortamos el pelito a lo Tina Turner”, había escrito Natalia con fotos de su look con pelo corto, desmechado, con flequillo y rulos.



Luego, explicó que la transformación se debió a una razón muy especial: fue una exigencia de la película “Casi Muerta”, que se estrenará en el 2023. Obviamente, la cantante y actriz recibió muchos mensajes de elogio.



“Casi Muerta” es la segunda película como director del popular actor Fernán Mirás y ya terminó su etapa de rodaje que se realizó tanto en Buenos Aires, como en Montevideo, Uruguay.

Natalia Oreiro, como Mamá Noel.



Junto a Natalia Oreiro estarán Diego Velázquez, Ariel Staltari, Alberto Ajaka y con una participación especial Violeta Urtizberea. La película se estrenará en 2023 en cines y para toda América Latina se lanzará en HBO Max.



“Es muy emocionante y fascinante terminar de rodar. Concluye la parte más compleja y a la vez más hermosa de este proceso. Ahora se viene la post producción donde entra a trabajar otro equipo de gente y la magia continúa”, había dicho Fernán Mirás.