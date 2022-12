Por qué lloro desconsoladamente Mora de Gran Hermano en el debate por ingresar a la casa

Nuevo tenso episodio en Gran Hermano. Esta vez no fue como de costumbre dentro de la casa, sino en el afuera, en el piso en el que se transmitía en vivo el programa debate en 'La noche de los ex' y con una clara protagonista: Mora Jabornisky.

Todo sucedió como parte del debate entre los históricos ex integrantes de Gran Hermano. Bajo la conducción de Robertito Funes Ugarte, estuvieron presentes como analistas Ximena Capristo, Nadia Epstein, Cristian U, Gustavo Conti y Juariu, quienes charlaron con los expulsados de la presente edición.

Varios de los ex participantes de esta temporada, aquellos que fueron expulsados por la gente en estos dos meses de convivencia, empezaron a vender sus estrategias para volver al juego y eso generó algo de revuelo entre los jóvenes, que al parecer no todos terminaron por saldar deudas y charlas pendientes.

Allí se terminó dando una fuerte discusión que terminó en el llanto sorpresivo de Mora. La misionera compartió el momento junto con ex compañeros como Agustín Guardis, Daniela Celis, Juan Reverdito, Lucila 'La Tora' Villar y Martina Stewart, y fue con Agustín con quien terminó chocando.

La historia arrancó con el chico oriundo de La Plata exponiendo su estrategia de juego en caso de que vuelva a entrar al programa. Acto seguido, Cristian U cuestionó a la Tora por el bullying que dentro de la casa se le hizo a Guardis. Para sumarle más fuego, el propio Agustín agregó que al final de cuentas sus compañeras siguen igual que antes, luego de meterse con su sexualidad desde el día uno y sin nunca haberle pedido disculpas por eso.

El clima subió de tono, casi ninguno dejó que el otro pueda hablar y hasta a Robertito le costó contener la lengua de los presentes en el piso. A todo esto, Mora le respondió a Agustín con mucho fastidio: “Es mentira lo que estás diciendo porque yo te pedí perdón”.

Agustín enfrentó a sus ex compañeras y Mora descargó su bronca.

Luego, y dándole la espalda, le habló al resto de los exhermanitos: “Se agarra de que hablamos de la sexualidad y yo soy la primera a la que juzgaron por la sexualidad desde el día que entré, nadie podía creer que yo tuviera novio, me decían ‘cómo puede ser que no es lesbiana’ y no por eso salgo a decir las cosas que dijo Agustín. Y aparte, agarrarse del bullying que se le hizo está bien, yo le pedí perdón pero hay que mirar todo el contexto”.

Acto seguido, Mora confesó que toda esa situación le daba mucha bronca, dejó de hablar y se largó a llorar, tapándose la cara con las dos manos. Sus compañeros intentaron consolarla, y aunque le alcanzaron un vaso con agua para calmarla, sin dudas fue un momento tenso. Tanto Agustín como Mora quieren regresar a la casa de Gran Hermano el próximo lunes.

En ese clima exaltado, se generó una fuerte pelea entre todos, con Mora llorando y la Tora enfrentando a Agustín en un mano a mano. “Yo te dije lo que pienso de vos de frente”, le soltó la rubia, fiel a su estilo. Mora se recompuso rápidamente y asintió con su cabeza de que todo estaba ok, pero no dejó de ser un pasaje difícil dentro del programa.