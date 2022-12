José Palazzo: "Seguramente La Renga tenga una escala mendocina"

José Palazzo es uno de los productores musicales más importantes de Latinoamérica y quizás el más importante del país. Es que el cordobés fue el creador del Cosquín Rock, festival de música que se expandió en todo el mundo y hoy es el escenario mayor de Argentina.

La próxima edición del Cosquín Rock, el próximo 18 y 19 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, ubicado a 40 kilómetros de la capital cordobesa, tendrá 10 escenarios y su grilla de artistas estará conformada por grandes bandas de nivel nacional e internacional, entre las que se destacan No Te Va Gustar, Babasónicos, Ciro y Los Persas, Divididos, Las Pelotas, Las Pastillas del Abuelo, Skay y Los Fakires, La Vela Puerca y Fito Páez.

José Palazzo estuvo en Mendoza para el show suspendido de Don Osvaldo.

José Palazzo estuvo visitando Mendoza ya que es el productor de Don Osvaldo -el show se suspendió por lluvia- y pasó por los estudios de MDZ. El productor habló de la próxima edición del Cosquín Rock, de cómo es trabajar con La Renga y Charly García y de cómo se fue gestando este festival que hoy tiene sus ediciones en Estados Unidos, España y México, entre tantos lugares del mundo.

- En su momento se generó polémica porque en el Cosquín Rock había bandas de otros géneros. Ahora incluso suman otro escenario y de otro género...

- Este año vamos a tener el escenario montaña, que tendrá la música electrónica con Tiesto y gente muy importante. Cuando pusimos por primera vez trap hicimos un escenario puntualmente de eso que lo cerró Duki. Siempre se sumaron polémicas en el Cosquín. Me acuerdo en el 2012 que estuvo Calle 13 y se armó un revuelo porque "no era rock", pero el power visual de Calle 13 era como una banda de rock. Hoy Trueno, Dillom, Paco Amoroso y Catriel en sus shows tienen mucha movida. Es un género importante que ha crecido muchísimo. Más allá de las polémicas es un festival que ha tenido de todo y que sigue creciendo.

- ¿Cómo empieza el armado de una nueva edición?

- Termina el Cosquín Rock y todos nuestros socios de Latinoamérica y colegas de otros países nos reunimos el lunes a comer en mi casa, por cábala. Nos alzamos un pedón bárbaro, hablamos del futuro y de cosas que luego nunca se organizan. El martes, cuando se pasó todo, pensamos en lo que vendrá. Además hay una mesa de trabajo que empieza en abril para cranear qué nos gustaría poner. y durante el festival hacemos encuestas y sacamos mucha información de ahí.

José Palazzo es el productor de los shows de Charly García.

- ¿En qué lugar entran las bandas mendocinas dentro de la escena nacional?

- A partir de Usted Señalemelo y de Perras on the beach marcaron un norte en la musica argentina. Hace 8 ó 9 años han tenido una camada muy importante de artistas, algo que también pasa con Córdoba. Ambas provincias están sumando muchos artistas a nivel nacional.

- ¿Y Mendoza es una plaza fuerte en cuanto a producción de shows?

- Tengo muchos amigos que producen mucho acá. Mendoza es una plaza importante, no solo de producción sino de crecimiento. Ahora estuve en el Aconcagua Arena visitándolo y es un lugar muy lindo.

- ¿Cómo es ser managar de Charly García?

- No me considero manager, soy productor de sus fechas. Cuando él estaba muy bien de salud con una banda increíble empezamos con la gira 60x60 que fue hermosa. Después cuando sale ese disco tiene un conflicto con su productora y él me pidió una reunión y le dije: "yo manager no voy a ser porque no quiere pelearme con vos. Te propongo producirte los shows, organizo los recitales y les pago el canon a ustedes. Te ayudo con los shows", y terminamos haciendo una gira extensísima por toda América. Después Charly tuvo un problema de salud que lo aleja de los escenarios por 2 años y a partir de ahí empezamos con la modalidad de shows que se ensayaba y sacábamos un show el mismo día o al día siguiente. Era la única modalidad de hacerlo porque no se podían anunciar fecha con 2 meses de anticipación.

Con Charly tengo una relación de amistad, produje muchos shows de él, algunos buenos, otros malos y otros que no terminaron

José Palazzo y Charly García.

- ¿Cómo está Charly ahora?

- Ahora Charly está por publicar su disco La era del escorpión. Por ahora no va a tocar en vivo, salvo alguno que se lo tope en algún bar o invitado en algún festival de sorpresa.

- ¿Cómo se organiza un recital de la magnitud de La Renga o bien del Cosquín Rock?

- Para organizar un show masivo hay que pensar muchísimas cosas. Seguridad, salud, infraestructura y servicios. Porque el show va a acompañado de un montón de cosas que les da vida a ese lugar en donde se dará el show. Requiere tiempo, cabeza y hablar con mucha gente.

- ¿La Renga en Mendoza es una opción?

- Seguramente La Renga tenga una escala mendocina, sin lugar a dudas. No sé si en el 2023, pero en algún momento sin dudas.