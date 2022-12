Gisela Dulko habló de su situación sentimental a un año de separarse de Gago

Gisela Dulko sorprendió a sus seguidores de Instagram con un posteo en el que hace una profunda reflexión sobre su presente sentimental, tema al cual se refirió a corazón abierto en diálogo con sus seguidores.



“¿Mi estado civil?”, escribió la ex tenista Dulko, a más de un año de su escandalosa separación de Fernando Gago. “Estoy enamorada de la vida. Me divorcié de las tristezas, me casé con la felicidad. Me hice amante de la alegría y de vez en cuando beso a la locura”, agregó.



En septiembre de 2021 se conoció la noticia de la ruptura con Fernando Gago. En ese momento, Cinthia Fernández, cuanto todavía era una Angelita en LAM, había contado que Dulko descubrió la infidelidad con una de las madres del colegio al que asistían sus hijos. “Pensamos que él tenía una amante y era el motivo de la separación, pero Verónica Laffitte ya no es la amante, es la actual”, explicó Cinthia.

No obsta, no fue esa la única vez que Gago fue acusado de infiel, ya que Micaela Vázquez había revelado que, cuando ellos estaban en pareja, él comenzó una relación paralela con Gisela Dulko.



“La arquitecta que estaba haciendo nuestra casa, la casa que nos estábamos construyendo en Madrid después de cuatro años de novios, me reenvió un mail y no sé por qué, ése mail él se lo había mandado a Gisela Dulko haciéndole: ‘Mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor’”, reveló la actriz.



“Cuando Fernando se fue a los Juegos Olímicos, que ella estaba jugando, ya volvió raro de ahí. Y visto esto de la percepción. Yo dije: ‘Ésta está en otra’, en una relación paralela estaba, literal. Y pasaron varios meses hasta que nos separamos”, contó Mica.

Por supuesto que las palabras de la actriz habían rebotado por todos lados, hasta que la propia Gisela Dulko se vio obligada a romper el silencio para referirse a ese escándalo, que parecen habituales en la vida del entrenador.



“Yo no fui tercera en discordia entre Micaela y mi ex marido. Jamás supe que él estaba en otra relación cuando empezó a salir conmigo. Yo hablé con Micaela y lo aclaramos en privado porque nunca fue mi intención lastimar a nadie. Fin del comunicado”, concluyó Gisela.