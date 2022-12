El potente mensaje que le dejó Mauro Icardi a Wanda en el medio de un vivo: “Me volves loco a…”

Ya es incontable el número de capítulos que lleva la saga entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la cual no parece tener fin a pesar de sus vaivenes y giros dramáticos. Con la separación ya decisiva, casi consumada en papeles y sin punto de retorno en la relación, ahora los cruces mediáticos se encuentran en su máxima expresión.

Así quedó evidenciado recientemente en un vivo que la propia Wanda hizo en sus redes sociales, en su Instagram y compartiendo unos minutos con sus seguidores. Sin embargo, la inesperada y desafortunada aparición de Icardi llevó la atención hacia otro foco, ya que el futbolista le hizo un fuerte comentario a la mediática en plena transmisión.

Por estas horas, Wanda llegó a Argentina desde Qatar junto a sus hijos varones (fueron a ver la final del Mundial) y protagonizó un evento de su marca de cosméticos en el Abasto Shopping. Luego habló con sus seguidores en un vivo, e inevitablemente surgieron las consultas sobre su situación sentimental.

Consultada respecto a su cercanía y relación con L-Gante, uno de los temas candentes alrededor de su vida, la empresaria dijo: “Yo no le hice nada a nadie porque no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación... O mejor dicho, si la hice, pero no tengo una relación”.

Luego la mediática también reafirmó que hoy no se encuentra en pareja, buscando disipar los rumores que la vinculan al cantante de cumbia 420: “Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto”.

Sin embargo, en ese momento y como parte de los comentarios que dejaban las personas en el vivo de Wanda, sorpresivamente apareció Icardi para tirar una picante declaración sobre su ex. “Dejá de aclarar tanto que oscurece”, apuntó.

Mauro Icardi cruzó a Wanda Nara con varios mensajes en un vivo de Instagram.

Luego comenzó a disparar muchos más mensajes. “Contá para qué me llamaste hace tres días”, deslizó, para luego subir la apuesta con una fuerte crítica: “Sos la tóxica número uno. ¡Dejá de aclarar tanto que oscurece!”.