A cuánto asciende la deuda que Daniel Osvaldo tiene con su hijo por la manutención

A Daniel Osvaldo se le han conocido muchas parejas a lo largo de los años, y con varias de ellas ha llegado a convertirse en padre. El ex futbolista y músico tiene en total cuatro hijos, producto de tres relaciones amorosas.

Pasando en limpio, la pareja más conocida que tuvo Osvaldo fue Jimena Barón, con quien tuvo al pequeño Morrison. Pero también hay que sumar a Gianluca, hijo fruto de la relación que el deportista tuvo con Ana Oertlinger; y también tiene otras dos hijas, Victoria y María Helena, como parte de su romance con la italiana Elena Braccini.

Ahora bien, con Oertlinger, la relación dista mucho de ser agradable y lo cierto es que nunca lograron llevarse bien. Recientemente, su ex pareja está reclamando la manutención de su hijo, Gianluca.

Durante las últimas horas y en el programa A la tarde, de América TV, revelaron que Ana se encuentra sin trabajo, y no puede pagar el colegio, ni la prepaga. Una situación más que difícil, ya que económicamente no puede cubrir no sólo los gastos de su hijo sino en general.

El periodista Diego Esteves, panelista del ciclo, explicó con detalle la deuda que tiene Osvaldo con su hijo Gian: "Daniel Osvaldo tiene una deuda de alimentos que asciende a los 600 mil pesos, producto de no estar pagando la cuota desde diciembre del 2021. Y debería pagar una cuota de 50 mil pesos por mes".

Por su parte, Esteves también advirtió que desde hace casi un año que el ex futbolista no abona la respectiva cuota, y mientras tanto el monto sigue acumulándose. "Desde diciembre de 2021 no paga y no solo eso, después de 7 años sin que la jueza actualice la cuota. Recién hace poco la actualizó a 100 mil pesos", resaltó.

Ana Oertlinger, Gianluca y Daniel Osvaldo.

No es la primera vez que Osvaldo tiene conflictos con sus ex, y de hecho tiene una relación casi nula con todas las madres de sus hijos, llegando a ser una situación muy tensa y conflictiva. ¿Qué sucederá ahora? ¿Recapacitará el músico y aportará el dinero destinado para su hijo?

Mientras tanto, y a pesar de los antecedentes en cuestión, Gianinna Maradona apuesta a su amor con Osvaldo y hace poco ambos subieron fotos a sus cuentas de Instagram, mostrando la reconciliación.