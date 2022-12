Karina Iavícoli se despidió de Socios del Espectáculo desde su casa: los motivos de su ausencia y su baja del programa

La decisión de Karina Iavicoli de renunciar a Socios del Espectáculo (El Trece) disparó múltiples versiones, y finalmente este jueves la periodista se despidió de sus compañeros, aunque no lo hizo en el estudio, sino desde su casa por un motivo de salud.

En diálogo vía Zoom, Karina Iavícoli se despidió del equipo de Socios del Espectáculo y explicó que no pudo hacerlo de manera presencial por estar con un cuadro de coronavirus. “El domingo pasado me empecé a sentir mal y me pareció raro, así que el lunes me fui a hacer un test y bueno, me tocó. Me contagié de covid. Había sido una privilegiada hasta el momento”, detalló la comunicadora.

En tanto que sobre los síntomas que está atravesando, Iavícoli contó: “El domingo fue un día espantoso. Tuve chuchos de frío y fiebre. La sensación es como que pesas 400 kilos, el cuerpo no te acompaña. Te duelen las pantorrillas, la espalda, la cintura; es horrible. No es una gripecita o una pavada”.

Apenada por no estar con sus compañeros de Socios del Espectáculo, Karina Iavícoli agregó: “Me hubiera gustado estar ahí sentada esta última semana de programa. Pero bueno, estas cosas no se eligen, pasó así”.

Finalmente, a la hora de dar los motivos sobre su salida de Socios del Espectáculo, Karina Iavícoli explicó sin dar detalles sobre sus futuros proyectos laorales: “Los caminos se bifurcan porque uno toma decisiones en la vida, pero les deseo lo mejor de lo mejor. Sé que los espera un gran año, deseo que a todos se les cumplan los deseos, que la pasen súper bien en las fiestas. No son palabras hechas, sino que salen de corazón. El cariño estará siempre, es solo trabajo. Los quiero y ya nos encontraremos por ahí”.