Tití Fernández se emocionó al recordar a su hija fallecida y anunció su retiro

En caliente, con las emociones a flor de piel y los ojos rojos por las lágrimas contenidas: así se lo vio a Tití Fernández en la cancha del estadio de Lusail, minutos después de que Argentina se consagrara campeón del mundo por tercera vez en su historia.

Y en medio de la fiesta, Miguel Ángel Ferrnández le dedicó los laureles a su hija Soledad, fallecida en Brasil en un accidente vial en 2014, mientras cubría el mundial en el que el seleccionado nacional salió subcampeón. Más tarde, el periodista haría su anuncio más importante: la final contra Francia había sido su última cobertura.

“Para vos, Sole de mi corazón, en el 2014 no pudieron pero hoy sí, somos campeones del mundo hija querida, lo que vos querías, desde el cielo lo estás viendo”, expresó Tití en su cuenta de Instagram, donde subió un video en el que le dedica el triunfo de la Scaloneta.

"Para vos, mi vida preciosa. Te quiero, mi vida... Te quiero", se lo oye decir a Fernández, muy conmovido. Luego de esta catarsis, el profesional de la TV Pública siguió emocionando al comunicar su retiro.

Tití y Leo Messi. Instagram Miguel Ángel Fernández.

"A todos les quiero agradecer, no saben la felicidad que tengo. Hoy fue mi último partido en el campo de juego", dijo a sus colegas, y agradeció a sus seres queridos: "A mi familia, a mi querida esposa, pobrecita, que está con Covid y está sola. Norita, pasado mañana muy temprano, si Dios quiere, voy a estar para cuidarte”.

“A mis hijos, a todos, los recontra amo. A todos los futbolistas, dirigentes y a toda la gente que durante 47 años me permitió hacer este trabajo que tanto amo", cerró Fernández, antes de irse a buscar a Lionel Messi para despedirlo.

La última cobertura de Tití. Instagram Miguel Ángel Fernández

"Me estoy despidiendo con la felicidad que tenés vos de ser campeón del mundo, yo también me siento campeón del mundo con estos chicos. Me siento campeón del mundo desde la amistad que ustedes nos dieron en estos 40 días", terminó.

Luego, Tití se mostró al lado del Diez y selló así una despedida soñada. “Yo no jugué, pero gracias al fenómeno de Leo Messi pude besar la Copa del mundo. Hoy fue mi última transmisión desde el campo de juego y estoy muy feliz que haya sido justo cuando la Argentina salió campeón”, escribió Tití, al darle cierre al Mundial más épico para todos los argentinos.