La emotiva carta de Thiago Messi para su papá y la Selección a horas de la final del Mundial

La cuenta regresiva va llegando a su final y este domingo a las 12 del mediodía la Selección Argentina estará jugando la final del Mundial de Qatar frente a Francia. En las horas previas al decisivo juego, Thiago Messi, hijo de Lionel Messi, decidió escribirle una emotiva carta a su papá.

Con la ilusión a flor de piel y el sueño más fuerte que nunca de volver a ver a la Selección en lo más alto, son muchas las sensaciones y la adrenalina que recorre a todo el pueblo argentino. Nadie se encuentra exento, ni siquiera Thiago, el hijo más grande de la Pulga.

Thiago Messi y sus hermanos, Mateo y Ciro, junto a su mamá Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

El pequeño de 10 años le escribió una tierna carta a su papá a horas de la final del mundo, y su mamá, Antonela Roccuzzo, decidió compartir este enternecedor gesto en sus redes sociales. La familia está más unida que nunca, y desde la simpleza del pequeño quedan reflejadas todas las emociones que inundan a todos.

¿Qué fue lo que escribió Thiago? Si a alguno le resulta conocido lo que relata dicha carta estará muy acertado, ya que el niño escribió, de puño y letra, la canción tendencia de la Selección: la tan famosa “Muchachos” de La Mosca.

"En Argentina nací, Tierra del Diego y Lionel / de los pibes de Malvinas / que jamás olvidaré / no te lo puedo explicar / porque no vas a entender / las finales que perdimos / cuantos años la lloré / pero eso se terminó / porque en el Maracaná / la final con los brazuqas / la volvió a ganar papá / Muchachos / ahora nos volvimos a ilusionar / quiero ganar la tercera / quiero ser campeón mundial / y al Diego / desde el cielo lo podemos ver / con Don Diego y La Tota / alentándolo a Lionel", dicta el texto, que ya cuando uno lo lee no puede evitar corear la reconocida canción.

La final de este domingo puede a su vez dictaminar el último partido de Messi en un Mundial, ya que para la siguiente edición de la copa en 2026 tendrá 39 años. Por eso, y porque nadie se lo merece más que Lionel, uno de los hijos se vistió de hincha y puso en palabras el sentimiento de todos.

La carta de Thiago Messi dirigida hacia su papá y toda la Selección Argentina (@antonelaroccuzzo)

Detrás de toda la letra del tema pintó una bandera con un sol en el medio. Acto seguido, y seguramente tan conmovida como todos, Roccuzzo decidió publicar la carta en sus stories de Instagram y la publicación no tardó en viralizarse.

Coincidencias, testimonios, el recuerdo de grandes hazañas y hasta mensajes llenos de amor y aliento como este último de Thiago para con su papá, han comenzado a filtrarse en estos últimos días y cada uno de ellos impacta derecho en el corazón. Ahora, resta salir a jugar y soñar con hacer realidad el sueño de todos.