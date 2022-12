Chechu Bonelli fue mamá por tercera vez: cuál es el hermoso nombre que le puso a su hija

Chechu Bonelli se convirtió en mamá por tercera vez. La conductora y modelo dio la feliz noticia a través de sus redes sociales, confirmando el nacimiento de su pequeña hija llamada Amelia a través de un tierno y dulce posteo.

"Welcome Amelia Cvitanich Bonelli!!!", escribió Chechu junto al emotivo video de la llegada de la bebé. En las imágenes también se pueden ver a sus otras dos hijas, además de una imagen que la muestra a la joven de 37 años en la cama de la clínica minutos antes del parto.

Recordemos que la conductora se encuentra en pareja con Darío Cvitanich, ex futbolista de equipos como Banfield (donde surgió), Boca y Racing. Se casaron en 2014. En medio de esto tuvieron dos anteriores niñas: Lupe, que ya tiene 9 años; y Carmela, de 6. Ahora se suma la pequeña Amelia.

Bonelli relató todo lo que sucedió durante estas horas y confesó que la niña llegó antes de lo programado. "Pensar que tenía fecha para el 1 de enero como el día en el que había nacido el nono Juan Carlos. Me acuerdo que cuando le conté a papá la fecha probable de parto me dijo: 'me va sacar el protagonismo de cumple' (risas)", dijo.

Chechu contaba todo esto como parte de un hermoso relato y diálogo que sostuvo con la nueva integrante de la familia, explicándole cómo eran las sensaciones de toda la familia antes de su llegada.

"¡Sabías que también tu hermana Carmela cuando te hablaba en la panza, te pedía que no nacieras el 20 porque ese era su día! Fuiste tan buena y prolija hija, que elegiste vos el propio día de tu nacimiento sin opacar a los demás”, le confesó la modelo a Amelia.

Chechu Bonelli junto a la pequeña Amelia y una de sus dos hijas más grandes (@chechubonelli)

Luego Bonelli dio detalles sobre cómo fue la llegada de la niña a este mundo. "El día en el que la Selección nos regaló la alegría de pasar a una final del mundo ya me sentía mal físicamente, de madrugada los dolores se intensificaron y fue así como terminamos en la guardia: 'Si en unas dos horas dilatás un poco más, te dejamos internada' me dijo la doctora", relató.