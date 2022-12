El video de Wanda Nara sin extensiones que generó revuelo en las redes

Unas imágenes de Wanda Nara sin extensiones desataron este viernes un intenso revuelo en las redes sociales. El video fue publicado por el estilista Emre Ayaksiz en su cuenta de Instagram, dejando en claro el antes y el después de su labor en la cabellera de la empresaria.

En el comienzo del clip, se la puede ver a Wanda Nara con cabello corto que roza sus hombros, y luego cuando el estilista agrega las extensiones, la mediática luce el abundante volumen de pelo con el que habitualmente se muestra en sus producciones de fotos.

Una vez más, las opiniones de los seguidores de Wanda Nara se dividieron entre quienes defienden su estilo, y quienes cuestionan que promociona una imagende algo que no es.

“La que puede, puede y la que no, crítica. ¡Qué grosa Wanda, quedó espectacular ese pelo!", “No entiendo por qué critican y se ríen. Si tuvieran la plata que tiene esa mina todas se harían lo mismo, así que no sean envidiosas y no se rían porque no les queda otra”, "Jajaja con plata todas somos lindas", "Tiene el pelo re corto wanda ....me muero es todo mentira, hasta el pelo"; fueron algunos de los comentarios en el posteo del estilista.

Por otro lado, quien también se sumó a los mensajes sobre la cabellera de Wanda Nara, fue Tamara Baéz. La expareja de L-Gante también compartió el video en sus historias de Instagram y comentó con ironía: “Qué lindo pelo”.