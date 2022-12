Qué dijo Wanda Nara sobre cómo quiere seguir su relación con L-Gante

Luego de un intento de reconciliación en Maldivas que no resultó, todo indicaría que Wanda Nara y Mauro Icardi están definitivamente separados. Y mientras el jugador del Galatasaray sigue sin caer en la cuenta de que su relación ya no va más, L-Gante asume día a día más protagonismo en la vida de la mediática.

Después de semanas de mostrarse muy juntos y compinches, aunque de un modo ambiguo e inclasificable, en los últimos días Wanda y L-Gante dieron pruebas suficientes que confirman que su romance es genuino.

Wanda y L-Gante alentaron juntos a la Selección. Instagram L-Gante.



Los chicos salieron a disfrutar de la noche porteña, apareció un video en el que se los ve a los besos y muy encendidos dentro de una camioneta en la Costanera, incluso Wanda fue a la casa del cantante de cumbia a ver el partido de Argentina contra Croacia y estuvo jugando con Jamaica, la pequeña hija de Elián Valenzuela.

Pero, ¿qué quiere Wanda con L-Gante? ¿Qué rumbo le quiere dar a este vínculo que tan mal cae en su entorno cercano? Según aseguró Ángel de Brito, después de su separación de Icardi, la rubia quiere terminar de hacer público su noviazgo con el artista.

“Mauro no acepta esta separación y Wanda lo que dice es ‘yo quiero blanquear’, hablando de su relación con L-Gante”, arrancó el conductor de LAM, dejando atónitas a las angelitas, ya que De Brito siempre se mostró descreído de ese romance.

“Ella ya había contado que había tenido el mejor sexo de su vida. Lo dijo Wanda, no es que lo inventé”, intervino Yanina Latorre. “Wanda dijo, con palabras que no podemos repetir, que tuvo relaciones con L-Gante como con nadie”, siguió Ángel, e insistió en lo que sería la actual postura de la hermana de Zaira.

Captura clip L-Gante El último romántico

“Esto no es algo que yo pienso, es algo que ella dijo. Dijo ‘yo quiero blanquear, no quiero saber más nada de estar escondiéndome de la prensa, ni disimulando ni nada. Yo estoy separada y quiero hacer mi vida libre”, enfatizó, a lo queLatorre acotó sobre un punto: tanto Nora Colosimo, la mamá de Wan, como su hermana, no le darían el visto bueno en su deseo de avanzar con L-Gante.