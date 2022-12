Los denigrantes mensajes del hermano de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Guido Icardi se metió de lleno en la escandalosa separación de su hermano Mauro y Wanda Nara. Luego que trascendieran esta semana imágenes de la empresaria a los besos con L-Gante, el miembro del clan Icardi despachó toda su bronca en las redes sociales.

"Qué asco de ser vivo", expresó junto a una foto de la rubia donde no se la ve muy favorecida. Luego, agregó: "Y no me refiero a su físico para que no me salten al cuello. Esa foto es la que me parece que mejor sale".

Pero no todo terminó allí, minutos más tarde publicó otra foto junto al texto: "Asco". Sin embargo, poco duró todo aquello, ya que nuevamente borró todo lo publicado.

"Digan lo que digan. La hipocresía... a ver si me denuncia por decir lo que pienso a mí también, ah no que no me saca 1 euro", expresó, en clara referencia al dinero que Wanda ha exigido para separarse de Icardi.

Recordemos que el matrimonio estaría iniciando los trámites de divorcio. Entre los apartados que tendrán que acordar se encuentra la división de bienes, cuota de alimentos de sus hijas, y las ganancias que se desprenden de varios negocios que protagonizaron juntos.

Uno de ellos, y quizás el más importante, es el que determina su contrato como jugador. Recordemos que Wanda es la mánager de Icardi. "Ella se quedaría con 100 millones de dólares", informó Estefi Berardi en Mañanísimas.

Tras la exorbitante suma de dinero que lanzó, la panelista agregó: "Ese es el porcentaje que le correspondería a Wanda, y ella estuvo comentando a gente de su entorno que 'nos estamos matando por 20 palos'. Hay un porcentaje de eso que es el 20% y es la disputa de este momento".