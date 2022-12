La picante respuesta de Nancy Pazos tras las críticas que recibió por viajar a Qatar

Nancy Pazos viajó junto a sus hijos a seguir las instancias finales del Mundial de Qatar 2022. La periodista había pasado bastante desapercibida, hasta que el último martes, durante la transmisión de la Televisión Pública, poncharon a Pazos en la tribuna y la imagen se viralizó por el particular look que eligió: turbante con los colores patrios y la cara pintada de celeste y blanco. Además, no faltó quien la cuestionó por el costo de semejante viaje.

"Nancy Pazos como una colegiala de 15 años en la tribuna con la cara pintada", "Apareció Nancy Pazos en la transmisión de tv. No necesitamos eso", "Qué se puso en la cabeza", "Genia, no podés más", "¿Algún jeque solidario que se la quiera quedar?", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en las redes sociales.

Tras las repercusiones de las imágenes, fue la propia periodista quien disparó contra las críticas: "La envidia se trata en terapia", escribió Pazos en su cuenta de Twitter. Como era de esperarse, las respuestas no se hicieron esperar.

"¿Envidia? llorabas con un dólar a 20 y ahora, ¿qué pasó mamita?", "No es envidia. Lo que jode es tu put* hipocresía. Ah! Los Derechos Humanos en Qatar, ¿que onda? ¿Sabes algo?", "¿Envidia? Jaja ¿no será que te critican por hacerte la feminista fatal y salir corriendo a un país como qatar? ¿O por que alguna vez criticaste a los que se llevan los dólares afuera?, fueron algunos de los comentarios demoledores.

Recordemos que durante la presidencia de Mauricio Macri, Pazos se había manifestado por la escalada del dólar."Hijo adolescente usa el chat familiar para reflexionar: 'con el dólar a 41 vamos rumbo a Venezuela...", expresó en el 2018.