La emoción de Messi ante la declaración de la periodista Sofía Martínez

Luego de sellar el pase a la final de la Copa del Mundo y de lucirse en la cancha con su destreza de otro mundo, Lionel Messi se conmovió en el medio de una nota que le hizo Sofía Martínez para La Tarde del Mundial.

Es que hacia el cierre de la charla en la que Leo dio a entender que el de Qatar es, seguramente, su último mundial, la periodista en vez de hacerle una última pregunta eligió decirle lo que sentimos los argentinos y cómo nos marcó con su magia.

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta", empezó Sofía, sin saber que su nota se iba a volver viral. "Se viene una final del mundo y, si bien todos queremos ganar la copa, quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos”, siguió.

“De verdad te lo digo, no hay nene que no tenga tu remera, ya sea la original, la trucha o la inventada, la imaginaria. De verdad, marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie", avanzó la cronista, ante la sonrisa tímida del rosarino.

Sofi Martínez entrevistó a Messi. Instagram Sofía Martínez

"Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Y eso, ya lo tenés. Así que gracias, capitán”, cerró Martínez, cumpliendo el sueño de muchos, esa noche en Doha.

Siempre con su sonrisa humilde, el crack canceriano le agradeció al pueblo argentino por las muestras de cariño que la Selección recibió desde el triunfo en la Copa América, momento desde el que, dijo, con sus compañeros están viviendo “momentos increíbles”.

La emoción de Messi

Luego, el Diez destacó el camino recorrido y que “más allá de ganar y perder”, lo que importa es el “proceso intachable” de este grupo humano que dirige Lionel Scaloni. "Creo que este grupo fue un ejemplo de principio a fin y ojalá se nos dé”, dijo.

“Pero es fútbol, puede pasar de todo y lo bueno es que los argentinos aprendimos un poco eso y ya lo que importa no es solo el resultado, sino todo el camino recorrido”, añadió. Conmovido, Leo aseguró que este mundial lo movilizó al extremo. El gesto de la Pulga. Captura TV Pública.

“Estoy sintiendo muchas cosas en la cabeza. Es muy emocionante ver todo esto. Como dijimos al principio, ver esta gente, la familia. Fue algo increíble lo que vivimos durante todo el Mundial. Vamos a jugar el último partido, que era lo que queríamos”, señaló.

Y cerró: “No sé si es mi mejor Mundial, como dije hace un tiempo, estoy disfrutando muchísimo de esto". Le pedí que confíen porque sabíamos lo que somos. Este equipo es una locura, una vez más, Argentina está en una final del mundo. A disfrutar”.