Gran Hermano 2022: fuerte cruce entre Santiago del Moro y Agustín

Agustín fue el último eliminado de Gran Hermano 2022. Con el 76,47 % de los votos, el participante fue expulsado del reality. Durante la emisión de este lunes de El Debate, el joven se enfrentó a los panelistas del programa.

Sin lugar a dudas, el tema más comentado de la noche estuvo relacionado con sus polémicos comentarios que incluían la confesión sobre las fotos de mujeres desnudas que guardaba para utilizarlas llegado el caso, su obsesión por Julieta y su intención de estar con Lali Espósito, aún sin su consentimiento, en caso de la cantante formara parte del juego.

"Sos un caso muy extraño en este programa. Te voy a decir de frente, ahora que te tengo acá, un montón de cosas que se dijeron y que dije personalmente de vos. Porque no fuiste un participante más. Nunca había visto que la gente amara tan rápido a alguien. Vos pasaste de ser un pibe que pasaba desapercibido a un mimado por parte del público. Club de fans, famosos que hacían campaña por vos. Eso duró una semana. Y pasó algo en un momento que todo eso se vino en contra", comenzó relatando Santiago del Moro.

Rápidamente, el participante se defendió: "Está bueno que lo hablemos, porque a eso venía hoy. Un poco lo anticipaba, que tenía planeado salir esta semana o la otra. La salida de la casa fue la parte uno de mi jugada. Hoy acá con todos ustedes es la parte número dos. Y pronto se viene la número tres. Aunque el efecto es el deseado que es el estar acá, no es como yo pensaba salir", dijo Agustín tratando de convencer al conductor de que todo formaba parte de su estrategia para obtener información de afuera.

"Jugué a cambiar mi comportamiento, que me costó muchísimo porque no es algo propio de mí ser. Me he puesto un poco más pedante, me puse un poco más baboso", agregó, asegurando que todo había sido parte de su estrategia para ser eliminado, obtener información de afuera, para luego regresar al programa mediante el repechaje.

Sin embargo, del Moro no le creyó: "Un puede decir un montón de cosas, pero hay temas que son graves. Y hay algo que a mí me interpela que tiene que ver con el ciberacoso".

"Yo utilicé esa herramienta de juego pero fue equívoca. Esto no existe. Lo único que tengo en mi Drive son papers, proyectos de investigación inconclusos y letras de canciones que nunca voy a publicar", señaló Agustín.