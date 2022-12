Felipe Colombo confesó cuál fue el casting que le cambió la vida

Felipe Colombo visitó a Andy Kusnetzoff y el punto de encuentro fue testigo de la anécdota que indica el momento exacto en el que su vida cambió por completo. Es que realizó un casting para ingresar a Chiquititas y debió decidir qué hacer en menos de una hora.

Si bien es sabida la historia desde su ingreso a la telenovela infantil para acá, es una de las primeras veces que Felipe Colombo se anima a brindar los detalles sobre cómo fue el casting que lo lanzó a la fama.

Andy convocó al punto de encuentro a todos los invitados y les solicitó que contasen cuál fue el momento en el que creen que les cambió la vida. Ahí comenzó a contar cómo fue que se dio la situación.

"El casting de Chiquititas para venir acá a la Argentina (marcó mi vida). Yo había dejado de trabajar a los doce años, no me pude ir de viaje de egresados de la primaria porque estaba grabando una tira. Cuando entré a la secundaria dije: 'Bueno, no voy a trabajar'. Voy a vaguear, como se debe. Ahí salió una obra y, en el medio de esa obra, me llamaron para un casting que era para un programa argentino que iba a salir en México pero que se iba a grabar en la Argentina", comenzó contando Felipe Colombo.

"Yo estaba viendo de venir a la Argentina por mi papá, para conocer esa parte del país. Justo salió lo del casting, me acompañó mi mejor amigo. Estábamos en mi casa y estaba el mensaje en la contestadora de cassette avisándome que había un casting en el hotel Four Seasons. Y yo le dije 'no tengo ganas de ir a un casting' y mi amigo me dijo: 'Vamos a ver el Four Seasons. Seguro que hay comida'", relató.

"Le digo: 'Bueno, bueno, vamos'. Fui y no tenía idea de nada. No sabía qué era el programa ni quiénes eran ellos. Me dieron la escena en el momento, la hice. Viene Jose Azcurra, que era nuestra coreógrafa, y me preguntó si sabía bailar. Le dije que sí. '¿Sabés cantar?' Sí. Bueno, bueno y se fue”, comentó haciendo alusión a que quedó extrañado por las preguntas.

“Atrás vino la productora y me dijo: 'Mirá, nuestro vuelo sale en una hora. Tenemos que irnos y necesitamos que nos digas ya si estás o no porque quedaste (para el papel)’”, reveló sobre la noticia que le dieron y cómo fue que debió decidir en menos de una hora.

Ante esta difícil decisión, Felipe Colombo contó entre risas qué fue lo que le dijo su amigo: "Mi mejor amigo me dijo: 'Sí, vete si son seis meses'. Y llevo más de veinte años acá”.