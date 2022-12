El video de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés que sorprendió a todos

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli sorprendieron en Instagram al aparecer juntos en un divertido video. En el clip, se la pueda ver a la empresaria haciéndose su rutina de skin care mientras el conductor saluda a sus seguidores.



Tinelli y Valdés están separados desde hace meses y, si bien las relaciones incluso familiares continúan siendo muy buenas, no dejó de sorprender el video que compartió ella en sus historias de Instagram.



Junto al video, que compartió Guillermina en la red social, la modelo y empresaria realizó una tajante aclaración sobre la aparición del conductor de Canta Conmigo Ahora y padre de su hijo Lorenzo.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli. Foto: captura de Instagram.



“Les vuelvo a compartir mi rutina. Marce presente en ese momento, en 2021”, comentó, haciendo hincapié en que el video no es actual, sino de cuando todavía estaban en pareja (se separaron en abril de este año).



Si bien ninguno de los dos expresó públicamente un motivo puntual de la separación, Guillermina siempre se mostró bastante más tajante en las ocasiones en las que los medios le consultaron si existía una posibilidad de reconciliación.



“Siento que la soltería está muy estigmatizada. Yo nunca había estado más de seis meses sola, en toda mi vida, y ahora siento que está muy bueno. Muchas veces es necesario el auto conocimiento, la auto percepción”, expresó la empresaria hace un tiempo.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. Foto: redes sociales.



En cuanto a la cotidianidad y el tiempo que ahora puede dedicarse a ella misma, Guillermina explicó: “Yo nunca me había dado esa oportunidad. Y estoy muy full con mi laburo, muy conectada con mis hijos, y teniendo unos tiempos que no puedo creer que sean sólo míos”.



“Eso no significa que se los haya regalado a otros antes o que eso haya estado mal. Sólo que ahora esto está buenísimo. La estoy pasando súper bien”, aclaró Guillermina Valdés sobre su actual estado de soltera.