Carlos Perciavalle reveló la incomoda situación que vivió cuando conoció a Cristina Fernández

Carlos Perciavalle es sin lugar a dudas uno de los productores teatrales más importantes del país. Con una larga trayectoria de casi cinco décadas, el también actor y humorista se lleva muy bien con las nuevas tecnologías. Las redes sociales se han transformado para él en una nueva forma de vincularse con su público. En este sentido, reveló desde su cuenta de Instagram una particular anécdota que le tocó vivir cuando conoció a Cristina Fernández.

"Les quiero contar cuándo conocí a Cristina. Me habían invitado a almorzar en la Casa Rosada, que estaba todo el gobierno uruguayo y todo el gobierno argentino y yo estaba en una mesa como con 24 personas", comenzó recordando el rey del café concert.

"De repente se levanta Cristina de su mesa, viene hacia mí y me dice ‘Carlitos, que suerte que viniste, qué lindos anteojos tenés puestos. Sí, son de Dolce & Gabbana", le respondió Perciavalle, ante lo cual, Cristina le consultó: "¿No me los prestás que quiero ver cómo me quedan?".

Luego de probarlos y ver lo bien que le quedaban, le preguntó: "¿No me los regalás?". La reacción del cómico fue inesperada: "¿Estás en pedo? Ni loco".

Además, quiso aclararle fue que tampoco podría conseguir esos anteojos, pero también tenía una respuesta para darle. “Estos anteojos me los compré en Puerto Rico y me costaron una fortuna, pero vos sos rica, te podés comprar la fábrica entera de Dolce & Gabbana”, cerró.