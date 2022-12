Cinthia Fernández sepultó a Lucina Salazar por sus gastos en Qatar

Cinthia Fernández encontró una nueva excusa para atacar a su archienemiga Luciana Salazar. Desde hace varios años, de la época en que la panelista estaba en pareja de Martín Baclini y la modelo mantenía una fuerte amistad con el empresario, que ambas mantienen un vínculo explosivo.

Ahora, Cinthia disparó contra Luli por su viaje al Mundial de Qatar. La rubia se encuentra disfrutando del país asiático y alentando a la Selección Argentina. Lo que la bailarina se pregunta es de dónde saca el dinero para semejante viaje.

Todo comenzó cuando Salazar publicó en su cuenta de Instagram un duro descargo. "Me resulta muy extraño ver gente tan pendiente de cómo hicieron las mujeres argentinas para estar en Qatar, pero no veo esa misma duda frente a los hombres que son o fueron funcionarios públicos o que deben cuotas alimentarias. Se ve que no avanzamos en nada. Sigue el machismo a pura piel, para lo que les conviene. Triste.", expresó la rubia.

Ante la publicación de la expareja de Martín Redrado, Fernández disparó picante: "Naaaa lo de ella es porque no sabemos de que laburó. Después, las otras chicas se la pasan trabajando y viajan con el fruto de su laburo . Pero Lulu no sabemos como le da la calculadora".