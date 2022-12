Por qué Marina Vollmann abandonó su carrera en televisión

Marina Vollmann logró construir una carrera de modelo y actriz en la década del 90, a fuerza de belleza y talento. Pero también se hizo famosa como notera de Videomatch, donde armó un personaje de ingenuidad con la que conquistaba a los entrevistados.



Con ese personaje logró, entre otras cosas, besar al cantante Luis Miguel. Tenía una vida muy encaminada en el mundo del espectáculo, en el cual le iba muy bien. Sin embargo, todo cambió cuando nació su primer hijo, Simón.



El pequeño niño no lograba concentrarse en las clases, no podía aprender a leer y escribir a pesar de su demostrada inteligencia, y se tiraba al piso, enojado porque no le salían las cosas bien.





Luego de que Simón ya se hubiera cambiado tres veces de colegio, suponiendo que el problema estaba en las aulas y ante la falta de respuestas de las directoras, Marina vio un documental llamado “The Gifts of dislexia” (Los regalos de la dislexia).



Así fue como Marina Vollmann empezó a investigar, a averiguar y a buscar en Google. Allí, luego de recabar mucha información, se dio cuenta de que todos los síntomas la llevaban hacia ese trastorno tan particular.



Los médicos, que se habían demorado mucho en llegar al diagnóstico, finalmente le confirmaron que se trataba de dislexia. La ex modelo y actriz empezó a recorrer instituciones especializadas en la problemática y los chicos comenzaron a ser acompañados en sus aprendizajes.





Al tiempo de haber nacido su segundo hijo, Teo (ocho años menor que Simón), Marina Vollmann y su familia descubrieron que también era disléxico. Para entonces, la actriz ya no podía trabajar, porque todas las tardes después de llevar a los chicos a la escuela, tenía encuentros con médicos, terapistas ocupaciones, psicólogos y psicopedagogos.



Por esta razón, Marcelo Tinelli, que todavía es su amigo, le había permitido hacerse cargo del bar dentro de Idea del Sur. Pero con la nueva noticia, también se vio obligada a dejar ese puesto de trabajo.