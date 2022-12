Nicole Neumann explotó de alegría al ver a Manu Urcera campeón de TC: el video

Nicole Neumann y Manu Urcera atraviesan un gran presente romántico en medio de rumores de compromiso. Sin embargo, hace algunas horas celebraron juntos el título del piloto. Y es que el deportista compitió en la provincia de San Juan y se consagró campeón del TC.

La modelo acompañó a su novio y se mostró súper emocionada. Nicole corrió hacia Manu Urcera para felicitarlo con un fuerte abrazo y un profundo beso. De hecho, cuando la prensa la felicitó por el título de su pareja, Neumann muy feliz lanzó: "A Manu, a Manu y al equipo. Yo acompaño nada más".

Cabe recordar que, hace algunas semanas, Nicole Neumann habló de su relación con Manu Urcera: "¿Si me veo compartiendo toda la vida con él? Sí. Con Manu sentimos que nos conocemos desde hace un montón. Yo nunca dije que me comprometí. No lo dije. Quizás en algún momento suceda".

"Ahora estamos muy bien así. No sé, se habla de todo en una pareja. Obviamente, se habla de proyectos, de sueños, de cosas en común. No me lo saqué. Este es el regalo de cumple del año pasado. No sé. No es algo que me inquiete o que sienta la necesidad. Estamos muy bien como estamos, amalgamándonos en la convivencia, con las chicas, como familia", agregó Neumann.

Y reveló sincera: "Es todo nuevo para todos. Sentimos que nos conocemos desde hace un montón. La familia de él nos adoptó, a mis hijas y a mí, como propias. Y nosotras a ellos. Nos dan amor, nos cuidan. Estábamos viendo regalos de cumple, pero no compramos nada".

"Lo compró él después solito. Me dio una sorpresa. Me regaló un reloj, lo tengo. Lo dejo ahí guardadito. Este es un anillo que me regaló el año pasado. Estamos bien. El tema del compromiso está, proyectamos todo como familia y siempre estamos hablando todos los temas", contó.

Cabe recordar que en más de una ocasión, Nicole Neumann reveló que sueña con poder casarse con Manu Urcera y formar una familia juntos. De hecho, hace meses reveló que fueron sus hijas con Fabián Cubero quienes le pidieron que quieren tener un hermanito.