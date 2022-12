El dramático relato de Ángela Torres: "Pensé que nos íbamos a morir"

Este sábado, Ángela Torres fue una de las figuras invitadas a Ph, Podemos Hablar. El programa que conduce Andy Kusnetzoff es conocido por su sección "Punto de encuentro". Fue durante ese momento que la cantante reveló el dramático momento que vivió hace un par de años durante unas vacaciones.

"Lo mío es un poco cómico. Me fui de viaje hace poco con un amigo a España. Era verano y nos pusimos a recorrer la playa. El lugar era un descampado total, había una montaña que bordeaba toda una isla con un precipicio, abajo estaba el mar. Nosotros estábamos caminando por la playa, en el medio de la nada, completamente solos, en un momento nos sentamos a descansar y cuando miro al cielo veo que se había encapotado todo, era como una nube negra que se avecinaba de golpe", comenzó recordando la cantante.

"Entonces dijimos ‘tenemos que volver’. Empezamos a caminar de nuevo y empezó a llover con todo, se desató un viento descomunal y lo peor fue cuando empezaron a caer piedras de un tamaño gigante, con decirte que caían al piso y no se rompían", agregó.

"Nos asustamos porque íbamos caminando para regresar y nos faltaban como 50 minutos para llegar al primer lugar en donde poder guarecernos. Mientras, las piedras nos golpeaban en el cuerpo y nos empezaron a lastimar, eran gigantes. En ese momento, lo miré a mi amigo y le grité: “¡Amigo, cuerpo a tierra!” y nos acostamos en el piso, tapándonos cada uno con el libro y con la mochila sobre nuestras cabezas. Mi amigo estaba en estado de shock del susto y yo sin embargo tomé las riendas de la situación. Cuando vi que las piedras que caían eran más chiquitas, empezamos a correr. En ese momento pensé que nos íbamos a morir, mi amigo me decía que no aguantaba más el dolor, y no paraba de granizar. Lo tremendo era que no teníamos cómo taparnos, teníamos solamente una mochila que no tenía nada adentro", continuó Ángela.

Ángela Torres.

"En eso vimos una camioneta a unos metros, entonces corrimos hacia ella, le golpeamos la ventanilla para que nos abriera y primero avanzó y se fue. Ahí sentí que me moría, literalmente. Pero enseguida el conductor se detuvo y pudimos entrar. Recién entonces, cuando estuve a salvo, me agarró mi primer ataque de pánico. No podía parar de llorar porque fue una situación que podía haber salido muy mal", recordó la sobrina de Diego Torres.