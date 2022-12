Marley es furor por su ataque al árbitro que hostigó a la Selección argentina en el Mundial de Qatar

El partido en el que este viernes la Selección argentina se impuso por penales frente a Países Bajos generó una encendida polémica alrededor del desempeño del árbitro español del evento. En este sentido, Marley no se quedó callado y cuestionó al hombre que más tarjetas amarillas ha sacado en el Mundial de Qatar.

Antonio Mateu Lahoz es el árbitro que quedó en el ojo de la tormenta por su accionar en contra de la Selección argentina. De hecho, al finalizar el encuentro el propio Lionel Messi cuestionó: “Sufrimos demasiado pero pasamos y es algo impresionante. Es difícil hablar del árbitro porque te sancionan, no podés decir lo que pensás, pero la gente vio lo que pasó. La FIFA no puede poner un árbitro que no está a la altura en un partido de cuartos de final”.

El árbitro en cuestión este viernes amonestó a ocho jugadores de la Selección argentina en el reciente partido ante Países Bajos en el Mundial de Qatar. En medio de la controversia, Marley no dudó en apuntar contra el europeo con un contundente mensaje.

Mateu Lahoz advirtió que bloquearía a quienes lo insultaran en Twitter por su desempeño en el mencionado partido. "A partir de ahora, todos los que mencionen esta cuenta con términos ofensivos o de menosprecio serán bloqueados. No es tan difícil guardar un mínimo de respeto. Gracias a todos".

En tanto que Marley retrucó el mensaje del árbitro sentenciando: "¡Sos un desastre dirigiendo! ¡Y te lo digo con respeto! ¡Mira el partido y hace autocrítica! ¡Nunca vi un peor trabajo! ¡Muy tendencioso!".

Las palabras del conductor, que ha estado alentando a la Selección argentina en el Mundial de Qatar junto a su hijo Mirko, se volvieron en la red, y varios usuarios celebraron la crítica del astro de Telefe.