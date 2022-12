La dura declaración del hijo de Pinky sobre los últimos años de la legendaria conductora

El jueves se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Pinky, la legendaria conductora que tuvo una larga trayectoria en la televisión argentina. Los restos de la gran figura de la pantalla chica fueron velados durante este sábado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y su hijo compartió sus dolorosas impresiones sobre los últimos años de vida de la periodista.

“A mi mamá la abandonaron, la dejaron absolutamente de lado, desde amistades a los medios. Ella la estaba pasando muy mal, pero no solo por su problema de Alzheimer, sino por las circunstancias que la rodearon al final. Toda mi familia siente lo mismo y lo peor de todo es que ella también lo sentía”, se sinceró Gastón, hijo de Pinky y Raúl Lavié.

En tanto que sobre Memorias desordenadas, el programa que condujo Pinky en 2019 junto a su sobrina Karina Araujo, Gastón aclaró: “Mi madre no estaba en condiciones de salud para hacerlo pero lo hizo para despedirse de la gente, para que la recuerden, porque ella amaba a su público”.

Además, el hijo de Pinky remarcó que su madre estaba consciente más allá de atravesar un Alzheimer. “Quiero contarle a la gente que mi mamá estuvo lúcida hasta el final, aunque escuchaba mal. Cada tanto veía la televisión y estaba al tanto de lo que pasaba en el país, estaba muy triste por eso”, explicó el entrevistado.

Por otro lado, sobre el desenlace de Pinky, el cantante comentó: “Para mí es mejor que se haya ido y que no haya seguido viviendo esto que fue tan ingrato y tan lamentable. La verdad que como país y como sociedad dejamos mucho que desear. No me siento orgulloso de ser argentino, no nos merecemos nada. Yo quiero compartir esto con la gente que la quiso de verdad, que le ha demostrado su afecto toda la vida, y lo mínimo que tengo que hacer es que la gente lo sepa. A mi mamá la abandonaron en una situación muy adversa que no se lo deseo a nadie”.