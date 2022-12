Gran Hermano 2022: los detalles de la sorpresiva gala de nominación de este miércoles

La noche del miércoles se vivió una sorpresiva gala de nominación en Gran Hermano 2022 (Telefe). De los cinco participantes que quedaron en placa, uno de ellos será salvado por Romina, quien ganó la prueba semanal.

Luego de una noche colmada de sorpresas, la placa quedó conformada por Nacho, Daniela, María Laura, Alfa y Constanza, quien consiguió su primera nominación.

La partida de Juliana generó en la casa mucha tensión, enfrentamientos y estrategias de parte de los participantes. Si bien todo puede cambiar, habrá que esperar saber el nombre del participante que se salve, hay algunos indicios que indican que María Laura y Daniela son las personas con más chances de abandonar la casa el próximo domingo.

Romina, líder de esta semana, fue la primera en nominar. Le dio dos votos a Agustín, "Hay actitudes de él que no me gustan". Y un voto a Nacho, "Es una de las personas que me dolería menos que se vaya", argumentó.

Los cinco nominados de este miércoles.

Después vino el turno de Nacho, quien entró al confesionario y nominó en primer lugar a Coti, "porque tuve algunos conflictos con ella. La veo muy caprichosa y me encantaría que esté en placa por primera vez". El segundo voto se lo dio a Daniela, "limamos asperezas pero creo que Romina no la va a salvar y va a quedar en placa", explicó.

Así fueron pasando cada participante. El último turno fue para Cata. La primera nominación se la dio a Coti y la segunda a Daniela. "Pienso que puedo ir yo a placa y creo que puedo tener más posibilidades con ellas", manifestó.