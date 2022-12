El mal momento que vivió Stefy Xipolitakis en un spa de Qatar

Stefy Xipolitakis se encuentra en Qatar disfrutando de cada partido de la Selección Argentina. Como otros tantos famosos que viajan a la Copa del Mundo, la mediática suele compartir con sus miles de seguidores el día a día de su estadía.

La hermana de Victoria se encuentra en estos días disfrutando de su viaje, aunque los choques culturales y códigos de vestimenta le jugaron una mala pasada. Tal como ella misma lo publicó en su cuenta de Instagram en un video, se le prohibió el ingreso a un spa debido al body que llevaba puesto.

Stefy Xipolitakis.

Stefy se acercó hasta el lugar con su camiseta de la Selección, debajo, un body escotado con el que pretendía ingresar al agua. Sin embargo, el personal le impidió hacerlo.

"Me vine a este lugar y me preguntaron ‘¿te trajiste la malla para meterte’? y les dije que clavé este body y noooo, me sacaron cagando", reveló este jueves. "¿Cómo miércoles me tengo que poner para entrar en la pileta?", le consultó indignada a uno de los encargados.

Allí le detallaron que era necesario tener los hombros cubiertos y un short. "Olvidate, la cagué toda". Sin embargo, no iba a perder la oportunidad de disfrutar de las instalaciones. "Miren el canje que pegamos", comentó en varias imágenes recorriendo las hermosas instalaciones.