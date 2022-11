Rompió el silencio la supuesta novia turca de Mauro Icardi

Todo comenzó cuando se viralizó una foto de Mauro Icardi muy cerca de la modelo turca Devrim Özkan. Como era de esperarse, los rumores de romance se dispararon al instante.

Según reveló la cuenta de Instagram @chusmeteando1, en Turquía aseguran que el jugador del Galatasaray estaría comenzando una relación con Devrim.

Ella es fanática del Galatasaray. De hecho, Özkan fue este sábado a alentar al equipo de Icardi. En este contexto, la prensa turca le consultó a la morocha sobre su supuesto romance con Icardi. "Somos amigos", fue la respuesta de la modelo.

Mauro Icardi.

Özkan tiene 24 años. A su trabajo en las pasarelas le suma algunas apariciones en televisión. Aunque no es una primera figura de la ficción turca, logró algo de notoriedad tras participar de novelas como Vuslat (2019), Ramo (2020) y Deja que la vida venga como sabe (2022).

Devrim Özkan.

En su cuenta de Instagram, la artista casi 700 mil seguidores y comparte fotos de distintas producciones de moda, así como también suele publicar imágenes de sus proyectos televisivos.

En las últimas horas, reapareció Wanda Nara en la televisión italiana. La empresaria se refirió al escándalo que protagonizó su marido con La China Suárez.

"Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: ‘Quiero contarte esto’", reveló Wanda en un fragmento que se reprodujo este lunes en LAM (América). Wanda Nara.

Luego, la mediática aprovechó para apuntar contra la actriz. "Y me dijo que no era una chica normal, por así decirlo: era una chica que en argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí todo empieza. Y no me interesaba que era lo que pudo haber pasado o cualquier cosa, para mi era grave el hecho de que fuera justo con una persona así", expresó Nara.