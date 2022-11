La furia de Cinthia Fernández luego de que Martín Baclini la dejara plantada

Cinthia Fernández expresó toda su indignación en las redes sociales y realizó un fuertísimo descargo contra nada más y nada menos que Martín Baclini, su ex pareja, a quien acusó de haberla dejado plantada.



La mediática y el empresario dejaron de ser pareja hace algunos años, pero siempre mantuvieron una muy buena relación. Incluso, la panelista de Momento D llegó a deslizar que le encantaría volver a estar con él.



No obstante, en los últimos días parece ser que la buena onda se cortó, ya que los ánimos están bastante caldeados a raíz de la acusación de Cinthia Fernández, que aseguró que su ex la dejó plantada.





Por esa razón, Cinthia Fernández subió un fuerte descargo en sus redes sociales, sobre todo luego de haber declarado en reiteradas ocasiones no sólo que volvería con Baclini, sino que es el amor de su vida.



“Estoy debajo de la casa de Baclini. Ustedes dirán que nos vamos a ver, a reencontrar, no. El señor me dijo que tenía mucho sueño, se hizo masajes”, comenzó el descargo de la mediática en Instagram.



“Yo tenía que pasar a buscar unas cosas que le encargué, unos cargadores de las niñas. Me dejó la bolsa en el bar de la esquina y arréglate. Un copado el ex”, continuó una furiosa Cinthia Fernández.





“Igual, un santo, me trajo cuatro cargadores”, concluyó Cinthia en el descargo, dejando ver que, a pesar de su indignación y reclamo, continúa habiendo buena onda entre ella y Martín Baclini.



Hace unas semanas, Cinthia Fernández se hizo tirar las cartas en vivo en Momento D porque quería saber sobre su futuro sentimental, más precisamente si volvería con Baclini. La respuesta, lamentablemente para ella, fue negativa.