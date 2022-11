La amorosa frase con la que Ricardo Darín explicó su amor por Florencia Bas, su esposa

Flota, vuela, camina por las nubes. Ricardo Darín volvió a ratificar que su carrera no dispone de un techo, de un límite, con su interpretación en Argentina, 1985, la tremenda producción cinematográfica que se pronostica con posibilidades de representar al país en los Premios Oscar.

El actor continúa con la evolución de talento, pero también disfruta de una vida personal plena, la que edificó con Florencia Bas hace añares, que alcanzó el punto de la perfección con la configuración de la familia radiante que componen con el Chino y Clara.

En cuanto a todo lo que late en su corazón por su esposa, Ricardo no escatimó en declaraciones profundas, detalles y al natural. “Agradezco estar al lado de Florencia, porque la vida al lado de ella es distinta en muchos sentidos. Me ha rescatado de 70 mil cosas...Nos queremos y nos amamos”, exteriorizó.

En una entrevista con Catalina Dugli, Darín rememoró el instante preciso en el que la vio por primera vez, que se enrola en una escena de película romántica, dado que se encontraba en una pizzería de la Avenida Corrientes y algo le direccionó la mirada a esa chica.

¡Cómo no me voy a acordar! Era una cosa radiante que iba caminando por la calle. No me pude resistir. Yo creo que el sentido que más desarrollado tengo es el olfato. No solo que no me equivoqué, sino que he tenido y sigo teniendo mucha, mucha suerte”, explicó.

Llamativamente, Florencia distaba de esas personas que se derretían ante el galán, por lo cual Ricardo tuvo que remar para conquistar su corazón. Y en ese sentido, el artista contó: “Ella, por suerte, no me aceptó enseguida. Eso me gustó más, todavía. Es más, ¡me confesó que yo mucho no le gustaba! No era fan ni nada por el estilo”.

Respecto a la cotidianidad, a la convivencia de pareja, Ricardo razonó: “Tenemos roces o sucede que alguno se harta en algún momento un poco de escucharlo al otro todo el día... Pero la verdad es que enfrentamos ese tipo de pequeños dilemas con mucho amor, porque nos queremos y nos conocemos mucho”.