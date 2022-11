Chris Martin sorprendió a todos y se tatuó una icónica frase del rock nacional

Coldplay sigue sorprendiendo a miles de argentinos en cada una de las 10 presentaciones que tiene pautada en nuestro país. Esta noche será el último show de la maratónica seguidilla de conciertos que se llevaron a cabo en River Plate.

Más allá de la increíble puesta en escena, el repaso por sus clásicos, uno de los ingredientes que sumaron sorpresa en cada presentación fueron los invitados. Durante la tercera jornada de shows, Chris Martin le dio la bienvenida a Jin, integrante de la banda de pop coreano (K-POP) BTS. El joven interpretó junto a la banda la canción The Astronaut.

Durante el quinto show, Coldplay invitó a Tini Stoessel para interpretar Let Somebody Go y su canción Carne y hueso, con el acompañamiento de toda la banda.

Este lunes Charly Alberti y Zeta Bosio se subieron al escenario para interpretar dos clásicos de Soda Stereo: De música ligera, y Persiana americana. Luego, Martin le dedicó Yellow a Gustavo Cerati.

Charly Alberti y Zeta Bosio invitados de Coldplay.

"Para todos los amigos que perdimos, para todos aquellos que ya no están", dijo Martin en inglés mientras señalaba al cielo, y agregó en castellano: "No sé la palabra en español". Enseguida Zeta le susurró al oído cómo sería la frase y este le dio el micrófono. "Para los que ya no están", afirmó el bajista.

Un día después de semejante performance, este martes se viralizó una imagen de Martin donde queda al descubierto el nuevo tatuaje que se hizo. El cantante se tatuó en su brazo derecho la icónica frase que Cerati expresó la noche del 20 de septiembre de 1997 durante la despedida de Soda Stereo en el Monumental.

Desde la cuenta Coldplay Argentina se replicó la foto publicada por el Instagram de Zina_Samoletova, la encargada de realizar el tatuaje. "Was very speasial client today. In a very special place" (Fue un cliente muy especial hoy. En un lugar muy especial) y agregó: "He asked me to do all freehand" (Me pidió que hiciera todo a mano alzada).