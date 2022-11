Tras las duras críticas, Amalia Granata salió a defender a Guillermo Francella

El Encargado, la nueva serie que protagoniza Guillermo Francella y que recientemente se estrenó en Star+ generó grandes amores y odios. Si bien para algunos es un gran acierto audiovisual, para otros, un fuerte dolor de cabeza. De hecho, la Agrupación de Encargados se sintió ofendida con la trama de la tira y más de uno de sus miembros reconoció que parecía que "los estaban cargando".

El titular del grupo, Diego Trejo, manifestó con respecto a Francella: "Él se tiene que dar cuenta que es nuestro trabajo. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos una serie contando un lado oscuro de él?".

Amalia Granata, que no le gusta quedarse callada con nada, salió al cruce y defendió al reconocido actor. "Este hombre habla desde la ignorancia, porque Francella interpreta a un encargado ‘x’ no a Juan Pérez, así que no sé por qué le contesta eso de la oscuridad", señaló frente al micrófono en el programa radial de Marcelo Polino.

Guillermo Francella

E indignada, agregó: "En la ficción todo el tiempo se interpretan a policías o políticos corruptos y no significa que todos lo sean".

"Si se sintió tocado, tendrá que revisar por qué, tendrán la cola sucia, porque yo cuando vi la serie no me quedé en la figura del encargado, le dije a mi marido ‘Mirá que actitud argentina’, lo asocié con todos. Y totalmente desafortunado el comentario del lado oscuro de Francella", finalizó picante la panelista.