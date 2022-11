Roberto Giordano fue denunciado por su hermana: el escalofriante relato

Roberto Giordano enfrenta una nueva denuncia. Mientras sigue en pie un juicio por insolvencia fiscal fraudulenta, este lunes en A la tarde (América TV) fue su hermana quien apuntó contra el famoso peluquero.

"Carla le inició a su hermano una demanda por robo y estafa ya que luego de dedicarle una vida a trabajar para él no recibió la indemnización correspondiente, y terminó empobrecida", expresó Luis Ventura a modo de introducción al móvil que esperaba en la casa de Carla Giordano.

En dialogó con Karina Mazzocco y su panel, Carla dio detalles de cómo era trabajar con su hermano. "Los primeros años con él fueron buenos, pero los últimos fueron un suplicio", comenzó diciendo.

"Mi hermano me hizo mucho daño, me maltrataba y me sacaba los clientes. Yo entré en una profunda depresión y no me levantaba de la cama. Él nunca tuvo piedad, fue muy triste", agregó visiblemente afectada.

Aunque trabajó durante más de treinta años junto a su hermano, aseguró desconocer los movimientos fraudulentos del peluquero, que fue denunciado no sólo por ella sino también por más de cien empleados.

"Me tiene que dar lo que me corresponde. Lo de hermano ya no existe, él nunca me trató como una hermana. Me tiene que dar una propiedad y el dinero que me debe", concluyó.