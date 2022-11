Las fotos ocultas de Lucila La Tora antes de entrar a Gran Hermano

Lucila Belén Villar, popularmente conocida La Tora, fue la primera mujer en entrar a la Casa de Gran Hermano 2022 y sorprendió al público cuando, en su presentación, aseguró que es “adicta al sexo”.



Antes de meterse a la casa más famosa del país, La Tora pasó por el quirófano y se realizó varios y numerosos retoques estéticos. Sin duda, la oriunda de Berazategui se preparó con todo para el reality.



La Tora es una de las participantes que más cautivó al público con su personalidad avasallante y su belleza. No obstante, lo concreto es que la joven decidió pasar por el quirófano y un centro de estética previamente.





Lo primero que se realizó Lucila fue la reducción de las lolas. Según cuenta en sus redes sociales, esto era algo que la tenía bastante acomplejada y la molestaba. Por eso, eligió someterse a esa operación.



Asimismo, y tal como sucede con la mayor parte de las jóvenes argentinas, Lucila apostó por el relleno de labios y cambió por completo su fisionomía y, de esta manera, también su impactante sonrisa.



En cuanto a su presentación en el reality, la joven dijo: “Me dicen Tora, no tanto por los cuernos, sino por la fuerza con la que me llevo todo por delante. Mi nombre es Lucila Belén Villar, tengo 28 años y soy de Berazategui. Actualmente soy estudiantes de PNL, la PNL es programación neurolingüística del cuerpo y sé leer lo que el cuerpo de otras personas dice”.





“Actualmente estoy soltera porque todos los hombres mienten y yo también. Me gusta mucho salir a bailar, tomar alcohol, me gusta la compañía, me rozás, se pica y no sé decir que no”, agregó Lucila.



“Tengo eso que no me puedo controlar. Yo era adicta al sexo, pero literal. Soy una persona muy líder. He pasado por muchas cosas y esas cosas formaron mi carácter”, cerró La Tora en su presentación.